Франко называл их "правдивыми": где искать белые грибы в Карпатах

Осенний лес для грибников превращается в настоящую охоту за одним из самых ценных грибов. Но чтобы вернуться домой с полной корзинкой, важно знать не только, где их больше всего, но и на какие места в лесу стоит обращать внимание.

Как сообщает Национальный природный парк "Верховинский", белые грибы особенно любил Иван Франко. Писатель хорошо разбирался в грибах и собирал их в лесах Бойковщины и Гуцульщины. Больше всего ему нравились именно "настоящие" белые грибы. Об увлечении грибами вспоминал сын Тарас Франко: по его словам, отец ходил в лес босиком, с корзинкой в руке, а иногда брал с собой трость.

Где в Карпатах чаще всего растут белые грибы?

Как ранее сообщал 24 Канал миколог Остап Богославец, больше всего белых грибов в Украине растет именно в Карпатах. Вторым регионом по их количеству он называет Полесье. Для тех, кто отправляется за грибами именно в Карпаты, важно учитывать тип леса.

Прикарпатский грибник Ростислав Поливчак ранее рассказывал для Суспільне, что искать белые грибы стоит прежде всего в еловых и елово буковых лесах. Чаще всего они встречаются на высоте примерно от 900 до 1400 метров над уровнем моря. Осенью также стоит обращать внимание на менее очевидные участки.

На каких участках леса стоит искать белые грибы?

Во время осенней прогулки не стоит просто идти по лесной тропе, надеясь случайно заметить гриб. Белый гриб может прятаться под мхом или опавшими листьями, поэтому нужно внимательно осматривать землю. Прежде всего стоит проверять места под деревьями, особенно возле дубов и берез. Стоит также заглядывать под слой опавшей листвы и в мох.

Еще одно место, что не стоит обходить стороной, – это берега ручьев. Грибы любят влажную почву, поэтому такие участки могут быть перспективными для поиска. Есть и еще одна важная особенность: если удалось найти один белый гриб, не спешите покидать это место: они часто растут группами, поэтому неподалеку может быть еще несколько.

Когда начинается сезон белых грибов в Карпатах?

Сезон белых грибов в Карпатах начинается примерно в середине июля, после чего они появляются волнами, которые длятся около двух недель. Обычно сезон продолжается до середины октября, а если осень теплая, грибы можно находить даже до ноября.

При этом стоит учитывать погоду и условия в конкретном лесу. Во время продолжительной жары грибы лучше растут на северных склонах, где сохраняется больше влаги и есть мох. В других условиях перспективными могут быть прореженные участки леса, освещенные поляны и окраины полонин.

Отправляясь в горы, грибнику также следует позаботиться о безопасности: взять аптечку, пользоваться навигатором, работающим без мобильной связи, и не ходить по лесу в одиночку. А найденные грибные места можно отмечать на карте, чтобы вернуться к ним во время следующих походов.