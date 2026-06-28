Тайные оазисы Средиземноморья: 3 уютных места для отпуска вдали от надоевших толп

Пока миллионы туристов штурмуют популярные побережья, ценители уюта выбирают концепцию тихой роскоши. К счастью, у них есть немалый выбор среди уникальных европейских локаций, где можно насладиться кристально чистым морем и спокойствием без сумасшедшей толпы вокруг.

По крайней мере, об этом свидетельствует рейтинг организации European Best Destinations, в котором путешественники из 134 стран мира определили лучшие скрытые уголки Европы. 24 Канал расскажет об этом подробнее и о 3 из них.

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Хорватский Цавтат как альтернатива переполненному Дубровнику

Борьба за каждый квадратный метр песка на пляжах Амальфи или Санторини уже давно превратила летний отдых в испытание для нервов. Однако в 2026 году опытные путешественники выбирают совершенно иной путь в рамках концепции тихой роскоши, где чистый воздух, уединение и покой ценятся гораздо выше, чем пафос и шум.

Одним из лучших прибрежных направлений Европы в этом смысле является очаровательный городок Цавтат в регионе Конавле в Хорватии. Расположенный всего в нескольких километрах от шумного Дубровника, этот уютный уголок стал настоящим открытием для тех, кто ищет перезагрузки. Вместо толпы на крепостных стенах здесь предлагают неспешные прогулки по пальмовой набережной, где роскошные яхты мирно соседствуют с деревянными рыбацкими лодками.

Цавтат покоряет венецианской архитектурой и культурным наследием. Посетители могут заглянуть в дом выдающегося хорватского художника Влахо Буковаца или подняться к мавзолею семьи Рачич, созданному гениальным скульптором Иваном Мештровичем.

Вот как выглядит Цават в Хорватии: смотрите видео CroatiaHiddenGems

Уютный Льяфранк на испанском побережье Коста-Брава

Пока большинство туристов штурмует шумные курорты Испании, крошечный поселок Льяфранк на побережье Коста-Брава остаётся тщательно хранимым секретом для избранных. Уютная бухта, окруженная густыми сосновыми лесами, скрывает живописную набережную с белыми средиземноморскими домиками, уютными кафе и ресторанами морепродуктов, где подают свежий дневной улов.

Льяфранк привлекает путешественников особой аутентичностью. Здесь нет многоэтажных отелей или шумных ночных клубов, что делает это место идеальным для восстановления сил и семейного отдыха.

Путешественники обожают прогулки по живописной тропе Camí de Ronda, которая ведёт через скалистые обрывы к соседним уютным бухтам, открывая невероятные виды на бирюзовые воды Средиземного моря. Это уникальное место, где время словно остановилось, позволяя наслаждаться каждым моментом в гармонии с природой.

Льяфранк в Испании поражает своей аутентичностью: смотрите видео ShmuewCity

Эгейское убежище для души на аутентичном острове Патмос

Для тех, кто стремится полностью уйти от реальности, идеальным выбором станет греческий остров Патмос, который часто называют "Иерусалимом Эгейского моря". Он известен величественными памятниками ЮНЕСКО – монастырем Святого Иоанна Богослова и Пещерой Апокалипсиса.

В то же время остров предлагает невероятный пляжный отдых без толп. Здесь нет аэропорта, поэтому добраться сюда можно только на пароме, что естественным образом отсеивает случайных туристов и любителей быстрых селфи.

Патмос очаровывает белыми виллами, тихими бухтами и аутентичными тавернами, где подают свежайшую рыбу. А ещё и потрясающими видами на живописный залив Грикос.

Остров Патмос в Греции естественным образом отсеивает случайных туристов: смотрите видео ILIOPOULOStravel

Где еще в Европе искать уютный отдых?

Для тех, кто ищет более бюджетные, но не менее уютные альтернативы популярным курортам, интересным может стать албанская деревня Борш с просторным 7-километровым галечным пляжем. Можно обратить внимание также на южную часть Черногории – округ Ульцинь, где расположен 13-километровый Большой Пляж с мягким вулканическим песком.

Также любителям первозданной природы и спокойствия стоит присмотреться к болгарскому поселку Синеморец, где дикие пляжи граничат с заповедной зоной. Если же вы хотите полностью уйти от летней жары и стандартного пляжного конвейера, идеальным выбором могут стать Азорские острова в Португалии, которые часто называют "Гавайями Европы".