Могут испортить отдых: в каких странах станет заметно больше туристов из России в 2026 году

Несмотря на длительное полномасштабное вторжение в Украину и санкции ЕС, количество шенгенских виз, выданных гражданам России, в 2025 году не уменьшилось – а выросло. И в 2026 вряд ли тенденция изменится.

А это значит, что на некоторых европейских курортах можно ожидать еще большее количество туристов из страны-агрессора. Со ссылкой на Euractiv и не только рассказываем об этом подробнее.

ЕС выдал россиянам сотни тысяч виз несмотря на войну в Украине: какие страны "постарались" больше всего?

Эти данные для общественности конфиденциальны, но журналисты смогли узнать, что в 2025 году граждане России подали более 670 тысяч заявок на шенгенские визы. Это почти на 8% больше, чем в 2024. Более того, страны ЕС, несмотря на длительную войну в Украине, выдали аж более 620 тысяч виз, из которых 477 тысяч – туристические.

Примечательно, что эта цифра превышает даже довоенный 2021 год, когда россиянам дали 520 тысяч шенгенских виз. И вот интересный вопрос – какие страны в лидерах по выдаче туристических виз россиянам? Оказывается, их три – это Франция, Испания и Италия.

Вместе они обработали почти три четверти всех визовых заявок из России. И именно Франция выдала наибольшее количество разрешений, а еще и показала резкий рост – речь о более 23% по сравнению с 2024 годом.

Интересно, что примерно такая же ситуация была и по состоянию на лето 2025 года. Об этом рассказывали на visitukraine.today, приводя также мнение посла Украины в ЕС Всеволода Ченцова: странно видеть такую статистику, особенно учитывая то, что россияне часто "уверены, что воюют с Западом".

В каких странах Европы россияне "оккупируют" курорты?

Что эти цифры означают на практике? Если нынешняя тенденция сохранится, 2026 может стать годом рекордного возвращения россиян на европейские курорты – по крайней мере во Франции, Испании и Италии.

Поэтому французская Ривьера, озера северной Италии и пляжи испанской Коста-Бравы и Малаги, которые были самыми популярными направлениями для россиян, будут "оккупированы" ими же и в этом году, в 2026. Так что украинским туристам стоит это учитывать, выбирая место отдыха для себя.

К слову, здесь же в списке Греция и Венгрия, они много виз выдают россиянам. На 2026 год, по прогнозам туроператоров, туристический поток из России в эти регионы будет расти.

Итак, самые высокие шансы встретить россиян среди всех стран Европы – во Франции, Испании, Италии. И немного меньше, но все же значительные – в Греции и Венгрии.

А где в Европе российским туристам не рады?

Что мы можем увидеть на другом полюсе, то есть какие страны считают визовую либерализацию для россиян угрозой? Это, конечно, Литва, Латвия и Эстония – они просто не принимают туристов (кроме гуманитарных и семейных случаев) из России даже при наличии шенгенской визы.

Соседняя Финляндия также закрыла границу для российских туристов. Польша ввела жесткие ограничения на въезд для россиян, а Чехия существенно усложнила процедуру получения ими виз – ожидания дольше, а проверки жестче.

Интересно, что сами россияне не рады своей стране в плане внутреннего туризма. Как справедливо отмечали на szru.gov.ua, в России заметна общая деградация туристической привлекательности. К сожалению, это также означает и то, что россияне будут все сильнее "прорываться" в Европу.

Какова ситуация с россиянами в популярных среди украинцев Турции и Египте?

Украинцы очень любят Турцию, ведь она поражает многообразием курортов от Антальи до Бодрума и Стамбула. Но она же является и абсолютным фаворитом среди россиян – в 2025 году эту страну посетили под 7 миллионов туристов из России, это где-то 13% от общего числа.

Германия была крупнейшим рынком для египетских курортов, но в 2025 году Россия, похоже, ее опередила. Украинцы, которые хотят отдохнуть на Красном море без плохого соседства, могут рассмотреть Марса-Алам – курорт на юге Египта, традиционно ориентированный на европейцев, еще и прямых рейсов из России туда нет.