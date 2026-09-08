На фоне разноцветной листвы особенно живописно выглядят старинные улицы, замки и природные локации, пишет Travel Off Path.

Традиционно насладиться яркой листвой можно до конца октября, пока ветреная погода в ноябре не сорвет ее с деревьев. Однако в Европе наблюдать за осенним сезоном можно значительно дольше. Этому способствует разнообразный рельеф континента – от высокогорных районов Альп до глубоких речных долин.

Благодаря географическим особенностям любоваться осенью в разных уголках Европы можно в течение нескольких месяцев.

Где в Европе дольше всего длится золотая осень?

Баварские Альпы, Германия

Желтые листья в высокогорье появляются в сентябре, а в низинах золотую осень можно наблюдать вплоть до ноября.

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Озеро Блед, Словения

Невероятные оранжевые, желтые и красные оттенки листьев здесь сохраняются до начала ноября.

Трансильвания, Румыния

В зависимости от высоты лесной покров Карпатских гор меняет цвет в течение нескольких недель.

Доломиты, Италия

Хвойные лиственницы в Доломитах в конце октября становятся ярко-золотистыми и сохраняют свой цвет вплоть до выпадения снега в ноябре.



Доломитовые Альпы осенью просто потрясающие / Фото Pexels

Долина Энгадин, Швейцария

Местность покрыта густыми лиственничными лесами, которые сохраняют яркие желтые оттенки в течение нескольких недель.

Шотландское нагорье, Соединенное Королевство

Здесь путешественники могут наблюдать двойную осень. В сентябре вереск приобретает фиолетовый оттенок, а затем его дубы и березы меняют цвета вплоть до ноября.

Национальный парк Плитвицкие озера, Хорватия

Озера в этом парке расположены на разной высоте, поэтому дубовые и буковые леса меняют цвет от верхних озер до нижнего каньона.

Лапландия, Финляндия

Золотая осень на севере страны начинается еще в начале сентября и медленно спускается на юг, поэтому туристы могут наблюдать за сменой цветов в течение всей осени.

Гальштат, Австрия

Пышные буковые леса здесь остаются золотистыми вплоть до конца октября, поскольку большие альпийские озера смягчают местные температуры.

Долина Дору, Португалия

Яркие краски вплоть до конца ноября здесь можно наблюдать благодаря террасированным виноградникам, листва которых после сбора урожая окрашивается в желто-багряные тона.