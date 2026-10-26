Три города в Польше вошли в рейтинг лучших туристических направлений по версии National Geographic

Аналитики National Geographic подготовили ежегодный рейтинг лучших городов мира для путешествий в 2027 году. Именно сюда стоит отправиться тем, кто устал от переполненных туристами городов и ищет уникальных впечатлений.

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Какие города Польши попали в рейтинг National Geographic?

Эксперты по туризму высоко оценили Гдыню, Гданьск и Сопот, известные как Труймясто. Эта агломерация на севере Польши, расположенная на берегу Гданьского залива, может предложить совершенно разную атмосферу. В Гданьске туристы могут прогуляться среди средневековых каменных домов, в Сопоте – отдыхать на пляже и любоваться морскими пейзажами, а в Гдыне – открывать для себя необычную архитектуру 20 века. Чтобы познакомиться со всеми тремя городами, можно даже не арендовать автомобиль, ведь их связывает удобная железнодорожная сеть.

Самый старый из трех городов – Гданьск – имеет многовековую историю, тесно связанную с морской торговлей. В 16 – 17 веках это был один из важнейших торговых портов Ганзейского союза. Именно тогда город разбогател и был застроен роскошными зданиями, которыми сегодня восхищаются путешественники.

Знакомство с Гданьском стоит начать с Королевского пути – исторического маршрута через центральную часть города. Он проходит мимо нарядных купеческих домов, старинных ворот и одной из главных площадей – Длинного рынка (Długi Targ). Здесь расположен знаменитый фонтан Нептуна, ратуша и Зеленые ворота, ведущие к набережной реки Мотлавы.

Еще одна интересная локация – улица Мариацкая, известная каменными крыльцами, уютной атмосферой и многочисленными лавками, где продают изделия из янтаря. На набережной Мотлавы туристам стоит обратить внимание на "Журав" – средневековое портовое сооружение, которое когда-то использовалось для погрузки товаров на корабли. Это одна из самых известных исторических достопримечательностей Гданьска, напоминающая о его торговом прошлом.

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Набережная Гданьска / Фото Depositphotos

Сопот – это место для неспешного отдыха у моря, расположенное между Гданьском и Гдыней и уже около 200 лет пользующееся репутацией популярного курорта. Сюда приезжают ради песчаных пляжей, прогулок по побережью, спа-отдыха и уютной атмосферы приморского городка.

Главная туристическая достопримечательность Сопота – деревянный пирс Molo, который считается самым длинным в Европе. Он простирается примерно на 511 метров в Балтийское море. Отсюда открываются виды на побережье, пляжи и Гданьский залив. Особенно красиво здесь во время заката, когда можно наблюдать, как солнце медленно скрывается за морским горизонтом.

После прогулки по пирсу туристам стоит отправиться на улицу Монте-Кассино, которую местные жители часто называют просто Монцяк. Это главная пешеходная улица города с многочисленными кафе, ресторанами, магазинами и историческими зданиями. Именно здесь расположен еще один необычный архитектурный объект – Кривой дом. Еще одна интересная достопримечательность – Сопотский маяк, с которого открывается вид на город и побережье.

Город Сопот в Польше / Фото Depositphotos

В отличие от Гданьска и Сопота, Гдыня не может похвастаться средневековыми улочками или многовековыми курортными традициями. Это относительно молодой город, который начал стремительно развиваться после восстановления независимости Польши в 1918 году. Стране нужен был собственный большой морской порт, поэтому небольшое рыбацкое поселение за несколько десятилетий превратилось в важный торговый и военно-морской центр.

Именно эта история определила современный облик Гдыни. В межвоенный период здесь появилось много зданий в стиле модернизма. Для них характерны светлые фасады, скругленные углы, длинные горизонтальные окна и элементы, которые напоминают корабельную архитектуру. В июле 2026 года модернистский центр Гдыни был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Одна из самых интересных достопримечательностей для туристов – Южный пирс. Здесь пришвартованы исторические корабли, которые сегодня работают как музеи. В частности, можно посетить эсминец "Блискавица", участвовавший во Второй мировой войне, и парусник "Дар Поморья", на котором раньше обучались будущие моряки.

Также в Гдыне находится Музей эмиграции. Он расположен в здании бывшего морского вокзала, откуда на протяжении десятилетий отправлялись корабли с польскими эмигрантами в другие страны. Экспозиция рассказывает о причинах, маршрутах и судьбах людей, покидавших родину в поисках лучшей жизни.

А если захочется отдохнуть от городской архитектуры, можно отправиться в район Орлово, который известен живописным побережьем, деревянным пирсом и высоким морским утесом – Орловским клифом.

Гдыня, Польша / Фото Depositphotos

В 2027 году Труймясто предложит насыщенную культурную программу. В Гданьске состоится традиционная Доминиканская ярмарка с многовековой историей и Шекспировский фестиваль, в Сопоте – литературный фестиваль, а Гдыня примет главные многоклассовые регаты чемпионата мира по парусному спорту.