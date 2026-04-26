Пережила ядерную катастрофу – и теперь принимает туристов: что можно увидеть в Фукусиме в 2026
- В 2026 году префектура Фукусима открыта для туристов с главными остановками в городах Намие, Одаку и Футабу.
- Маршрут охватывает мемориалы и музеи, а еще туристы могут посетить различные культурные достопримечательности, например замок Цуругаджо и село Оучидзюку.
11 марта 2011 года землетрясение магнитудой 9,1 и цунами высотой до 18 метров ударили по северо-востоку Японии. На АЭС "Фукусима-Дайити" произошел взрыв и расплавилось ядерное топливо в 3 реакторах.
Земля на 20 километров вокруг и больше стала зоной отчуждения, казалось бы, на десятки лет вперед – но Фукусима выбрала другой путь. Благодаря ravelandtourworld.com рассказываем об этом подробнее.
Фукусима в 2026: как бывшая зона отчуждения превратилась в туристическое направление?
В 2026 году японская префектура Фукусима открыта для туристов и активно приглашает их. Преимущественно – просто отдохнуть, но и также увидеть, что сейчас происходит с местом, где произошла масштабная ядерная катастрофа в 2011 году.
Фукусима за 15 лет претерпела значительное восстановление. Большинство эвакуационных приказов со временем отменили – конечно, после масштабной дезактивации (это снятие верхнего слоя почвы и многолетние мероприятия радиационной очистки). Поэтому люди не только вернулись во многие дома, но и туда поехали туристы.
Главный туристический маршрут фукусимской зоны отчуждения пролегает через Намие, Одаку и Футабу – бывшие города-призраки. Тур стартует сейчас удобно, на железнодорожных станциях рядом, ведь линию Дзёбан между Токио и Сендаем полностью восстановили в 2020 году.
Стоимость гида – примерно 10 000 иен (чуть более 2700 гривен) на человека. Если кто-то переживает о дозе радиации, то его успокаивают простыми цифрами – за шестичасовой тур человек испытывает менее 1 микрозиверта, что примерно в десять раз меньше одного рентгеновского снимка.
Что ждет путешественника в Фукусиме – зоне ядерной катастрофы: смотрите видео MrM-1000
Маршрут имеет несколько ключевых остановок:
Первая – начальная школа Укедо в Намии. Это здание, смытое цунами и сохраненное как мемориал на берегу океана.
Вторая – Мемориальный музей Большого землетрясения Востока Японии и ядерной катастрофы в Футаби. Здесь серьезная экспозиция, где показывают обе трагедии одновременно – стихийную и технологическую.
И третья – трасса Route 6 через остатки зоны отчуждения. Здесь вдали можно увидеть силуэт АЭС "Фукусима-Дайити" и тысячи мешков с загрязненным грунтом.
Заметим, Фукусима не похожа на Чернобыльскую зону с ее атмосферой апокалипсиса. Это живое место, где рядом с мертвыми домами возводят новые, где жители возвращаются и где вопрос "что дальше?" звучит громче, чем "что произошло?"
К тому же в префектуре для туристов есть много других достопримечательностей. Это замок Цуругаджо – одна из лучше всего восстановленных самурайских крепостей, или деревня Оучидзюку с духом "старой Японии" времен Эдо. А еще тысячелетняя вишня Тихироку Сиракава в Микару, к которой туристы едут со всей страны. И как не вспомнить кратерное озеро Гошики-Нума, "Пять цветов", с необычной минерализованной водой бирюзово-изумрудных оттенков.
А вот чем еще можно заниматься туристу в префектуре Фукусима: смотрите видео LifeWhereImFrom
Какие еще места ядерных аварий были доступны для туристов?
Чернобыль, Украина. Взрыв на ЧАЭС 26 апреля 1986 года выделил радиации почти в 10 раз больше, чем авария на Фукусиме. Последствия также были значительно масштабнее: пострадали миллионы людей, зона отчуждения охватила около 2600 квадратных километров, а общая площадь радиоактивного загрязнения в Украине в 12 областях превысила 50 тысяч квадратных километров.
Советский Союз пытался скрыть катастрофу, и только через двое суток мир узнал о ней. Да и то скорее случайно – через шведскую АЭС "Форсмарк", где неожиданно сработали радиационные датчики, фиксируя радиоактивную пыль из СССР.
Сейчас зона закрыта для посетителей – из-за полномасштабной войны, к которой прибегла агрессивная Россия против нашего государства. Но Украина уже подписала меморандум о восстановлении туризма в Чернобыле после победы.
Три-Майл-Айленд, США. 28 марта 1979 года в Пенсильвании на этой американской АЭС из-за отказа помп системы охлаждения и ошибки операторов расплавилось 53% активной зоны второго реактора. К счастью, защитная оболочка выдержала и почти не выпустила наружу радиации. И все равно ликвидация последствий длилась 14 лет.
Первый реактор, что не был поврежден, возобновил работу в 1985 году. Возле самой станции заработал образовательный центр, который принимал туристов. Но в 2019 реактор снова закрыли, вместе с туризмом.
И вот буквально сейчас станция переживает неожиданное возрождение: реактор перезапускают, и планируют успеть это сделать уже в 2027 году, как отмечает world-nuclear-news.org, по контракту с Microsoft – для питания дата-центров искусственного интеллекта. Только туристического доступа туда уже не будет.
