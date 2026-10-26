Этот городок в Великобритании неоднократно признавали одним из лучших для жизни: чем он удивляет

Журналистка британского издания Mirror Эллен Дженн посетила городок Фрум в графстве Сомерсет, где не была почти 8 лет. За это время городок неоднократно попадал в рейтинги лучших мест для жизни в Великобритании. Например, он вошел в список "Top 260 Best Places to Live in 2025" от Muddy Stilettos.

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Почему Фрум привлекает тех, кто ищет лучшее место для жизни?

Фрум расположен на окраине холмов Мэндип в графстве Сомерсет. Городок известен независимыми магазинами, арт-пространствами и активным местным сообществом. Здесь работают кинотеатр и музыкальная площадка, а на местном рынке дизайнеры, мастера и производители продают свои изделия и продукты.

Издание Muddy Stilettos отметило Фрум в своем рейтинге лучших мест для жизни в Великобритании. За почти 8 лет, прошедших с тех пор, как журналистка Эллен Дженн последний раз была здесь, центр заметно изменился. На старых мощеных улочках открылись новые заведения, но вместо привычных сетевых магазинов здесь преобладают небольшие независимые лавки. На Cheap Street и Catherine Hill можно найти винтажную одежду, антиквариат и другие необычные вещи.

Атмосфера города Фрум / инстаграм donnas_diaries__

Сетевых заведений здесь немного: во время прогулки Дженн заметила лишь одну кофейню Costa Coffee. Но дело не только в магазинах. Фрум по-прежнему напоминает небольшой городок, где люди знают друг друга.

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Что стоит попробовать в Фруме и где искать местные продукты?

Журналистка заглянула в Rye Bakery – пекарню возле железнодорожной станции. Еще одно ее заведение работает в помещении церкви на Whittox Lane. Недалеко от станции находится бывшее железнодорожное здание, которое переоборудовали под гастрономическое пространство и площадку для мероприятий. Внутри собрались различные небольшие заведения: пекарня, винные бары, сырная лавка The Cheese Lord, точки с индийской и тринидадской уличной едой и магазин мясных деликатесов.

А еще здесь есть автомат, в котором можно купить молоко. В Rye Bakery Дженн заказала булочку с корицей, холодный кофе и сэндвич с салями, чедером из Гластонбери и майонезом с сальса-верде. Сэндвич оказался щедро начиненным: пикантность салями хорошо сочеталась с кислинкой соуса и насыщенным вкусом сыра. Булочка тоже не разочаровала – мягкая, воздушная, с ароматом корицы и без излишней сладости.

Отдельно журналистка отметила Frome Independent Market. Здесь продают изделия местных дизайнеров и мастеров, а также продукты и напитки от независимых производителей. Это не просто торговые ряды: рынок позволяет увидеть, чем занимаются местные предприниматели и что они предлагают покупателям.

Почему Фрум отличается от больших городов и сколько здесь стоит отдых?

В Фруме есть и традиционные деревенские пабы, и небольшие заведения с крафтовым пивом. А чтобы прочувствовать атмосферу Сомерсета, Дженн советует немного выехать за пределы городка. Цены тоже стали для нее приятным сюрпризом.

Пол-литра сидра стоил менее 6 фунтов стерлингов (около 8 долларов). Хотя это не совсем дешево, однако по сравнению с Лондоном отдых в Фруме обходится значительно дешевле и приятнее для кошелька.

Но больше всего ее поразила возможность быстро сменить обстановку. В центре Фрума можно неторопливо прогуливаться по старым улочкам, заходить в небольшие магазины и пабы, а через несколько минут оказаться вдали от городской суеты.

За время отсутствия Дженн городок изменился: появились новые заведения, а его улицы привлекают новое поколение посетителей. В то же время он не утратил того, что запомнилось журналистке раньше, – это ощущение близости между людьми.

Где находится город Фрум: смотреть на картах