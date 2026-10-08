Не в Париже: в этом городе родился Шарль де Голль – почему оно удивит

У большинства туристов Франция ассоциируется с Парижем и Лазурным берегом. Однако недалеко от границы с Бельгией находится город, который сможет поразить любого путешественника.

Популярность этого города уже заметно растет, пишет Travel Off Path. Речь идет о Лилле, который может заинтересовать тех, кто хочет увидеть недооцененные города Франции.

Чем особенен Лилль?

Дорога из Парижа сюда занимает около часа. Такое расположение делает город удобным пунктом для знакомства с еще одним интересным уголком страны.

На самом деле это вовсе не маленький город. Здесь проживает 1,2 миллиона человек, а городская сеть метро насчитывает две линии и 60 станций. Это вторая по разветвленности система метро во Франции после Парижа, опережающая даже Лион и Марсель.

Лилль отличается от других туристических городов страны. Благодаря близости к Бельгии в архитектуре, кухне и городской среде заметно влияние фламандского стиля.

Лучше всего это заметно в Вье-Лилле – историческом районе с мощеными улицами, старинными домами и разнообразными ресторанами. Здесь сочетаются характерные для севера Франции здания и фламандские мотивы: красный кирпич, декоративные фасады, кованые балконы и узкие городские улочки.

Где расположен Фламандский регион: смотрите на карте

На площади Гран-Плас расположено одно из самых известных сооружений Лилля – Старая биржа. Здание имеет внутренний дворик в стиле Ренессанса с небольшими книжными ларьками.

Что посмотреть в Лилле?

Для первого знакомства с городом стоит включить в маршрут несколько ключевых достопримечательностей.

Дворец изящных искусств – один из крупнейших французских музеев изобразительного искусства за пределами Парижа. В его коллекции представлены работы Рубенса, Моне и других художников.

– один из крупнейших французских музеев изобразительного искусства за пределами Парижа. В его коллекции представлены работы Рубенса, Моне и других художников. Собор Нотр-Дам-де-ла-Трейль – необычное сооружение в неоготическом стиле с полупрозрачным мраморным фасадом и витражами.

– необычное сооружение в неоготическом стиле с полупрозрачным мраморным фасадом и витражами. Le Quai du Wault – живописный водоем и бывший внутренний порт в центральной части города.

– живописный водоем и бывший внутренний порт в центральной части города. Дом Шарля де Голля – место рождения бывшего президента Франции. Городской дом отреставрировали и превратили в музей.

Лучшие места в Лилле: смотрите фото

А еще в городе можно попробовать немало интересных французских блюд с фламандским влиянием. Поэтому, помимо осмотра архитектуры и музеев, здесь стоит попробовать местную кухню.