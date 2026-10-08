Популярність цього міста вже помітно зростає, пише Travel Off Path. Йдеться про Лілль, який може зацікавити тих, хто хоче побачити недооцінені міста Франції.

Чим особливий Лілль?

Дорога з Парижу сюди займає близько однієї години. Таке розташування робить місто зручним пунктом, щоб побачити ще один цікавий напрямок країни.

Насправді це зовсім не невелике місто. Тут проживає 1,2 мільйона людей, а міська мережа метро має дві лінії та 60 станцій. Це друга за розгалуженістю система метро у Франції після Парижа, випереджаючи навіть Ліон і Марсель.

Лілль відрізняється від туристичних міст країни. Через близькість до Бельгії, помітний фламандський стиль спостерігається в архітектурі, кухні та міському середовищі.

Найкраще це помітно у В’є-Ліллі – історичному районі з брукованими вулицями, старовинними будинками та різними ресторанами. Тут поєднуються характерні для півночі Франції будівлі та фламандські мотиви: червона цегла, декоративні фасади, ковані балкони і вузькі міські вулиці.

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Де розташований Фламандський регіон: дивіться на карті

На площі Гран-Плас розташована одна з найвідоміших споруд Лілля – Стара біржа. Будівля має внутрішній дворик у стилі Ренесансу з невеликими книжковими ятками.

Що подивитися в Ліллі?

Для першого знайомства з містом варто включити до маршруту кілька ключових пам’яток.

Палац витончених мистецтв – один з найбільших французьких музеїв образотворчого мистецтва за межами Парижа. У його колекції є роботи Рубенса, Моне тощо.

– один з найбільших французьких музеїв образотворчого мистецтва за межами Парижа. У його колекції є роботи Рубенса, Моне тощо. Собор Нотр-Дам-де-ла-Трейль – незвичайна неоготочна споруда з напівпрозорим мармуровим фасадом і вітражами.

– незвичайна неоготочна споруда з напівпрозорим мармуровим фасадом і вітражами. Le Quai du Wault – мальовнича водойма та колишній внутрішній порт у центральній частині міста.

– мальовнича водойма та колишній внутрішній порт у центральній частині міста. Будинок Шарля де Голля – місце народження колишнього президента Франції. Міський будинок відреставрували і перетворили на музей.

Найкращі локації у місті Лілль: дивіться фото

А ще у місті можна спробувати чимало цікавих французьких страв з фламандським впливом. Тому крім огляду архітектури і музеїв, тут варто спробувати місцеву кухню.