Франция обновила требования въезда для украинцев: что изменилось

Правительство Франции переместило Украину в оранжевый список стран. Соответственно, для граждан страны обновились требования въезда.

Сообщение с соответствующей информацией было опубликовано в пятницу, на фейсбук-странице консульского подразделения Посольства Украины во Франции. Собрали самое главное.

Интересно В Будапешт на машине: что нужно знать путешественникам

Франция обновила условия въезда

Все лица, въезжающие во Францию ​​из стран, включенных в оранжевый список, освобождаются от требований самоизоляции при обязательном наличии сертификата о прививках. Также все туристы должны подготовить сертификат о вакцинации или ПЦР-тесте.

Начиная с 1 февраля 2022 года для въезда на территорию Франции граждане Украины должны представить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и негативном результате антигенного теста или ПЦР-теста,

– говорится в сообщении.

Представительство отмечает, что сертификат полной вакцинации будет признаваться при условии, что с момента последней вакцины не прошло 9 месяцев. В противном случае необходимо сделать бустерную вакцинацию Pfizer или Moderna.

Как и раньше, в случае отсутствия подтверждения о вакцинации необходимо предоставить один из перечисленных документов:

документальные подтверждения насущной цели поездки во Францию,

отрицательный результат антигенного теста,

ПЦР-теста.

COVID-19 во Франции: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 04 февраля 2022 года во Франции выявлено 20 388 390 случаев заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 132 207 летальных;

В то же время 13 762 403 человека побороли болезнь.