Франция обновила требования въезда для украинцев: что изменилось
Правительство Франции переместило Украину в оранжевый список стран. Соответственно, для граждан страны обновились требования въезда.
Сообщение с соответствующей информацией было опубликовано в пятницу, на фейсбук-странице консульского подразделения Посольства Украины во Франции. Собрали самое главное.
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Франция обновила условия въезда
Все лица, въезжающие во Францию из стран, включенных в оранжевый список, освобождаются от требований самоизоляции при обязательном наличии сертификата о прививках. Также все туристы должны подготовить сертификат о вакцинации или ПЦР-тесте.
Начиная с 1 февраля 2022 года для въезда на территорию Франции граждане Украины должны представить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и негативном результате антигенного теста или ПЦР-теста,
– говорится в сообщении.
Представительство отмечает, что сертификат полной вакцинации будет признаваться при условии, что с момента последней вакцины не прошло 9 месяцев. В противном случае необходимо сделать бустерную вакцинацию Pfizer или Moderna.
Как и раньше, в случае отсутствия подтверждения о вакцинации необходимо предоставить один из перечисленных документов:
- документальные подтверждения насущной цели поездки во Францию,
- отрицательный результат антигенного теста,
- ПЦР-теста.
COVID-19 во Франции: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 04 февраля 2022 года во Франции выявлено 20 388 390 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 132 207 летальных;
- В то же время 13 762 403 человека побороли болезнь.