За тесты на COVID-19 во Франции придется платить: почему отменили бесплатную услугу

Правительство Франции вводит оплату за тестирование на коронавирус для туристов с 7 июля. Это связано с тем, что французские туристы обязаны оплачивать его во время путешествий за границей.

Представитель французского правительства Габриэль Аттал отметил, что это "взаимность" по отношению к другим странам. Но стоимость тестирования не является заоблачной.

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Какие обновленные условия въезда во Францию

В большинстве стран тестирование является платной услугой, поэтому шаг Франции – вполне логичен.

Мы решили, что иностранные туристы должны платить 49 евро за тесты ПЦР и 29 евро за тесты на антиген. Это касается взаимности, поскольку французы, путешествующих за границу, должны платить за эти тесты в большинстве стран,

– пояснил Аттал.

Кроме того, туристам из "красного списка" необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР или тест на антитела, сделанный менее чем за 48 часов до прибытия во Францию. И сделать еще один по прибытии в страну.

В "красный список" стран входят: Афганистан, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Парагвай, Южная Африка, Шри-Ланка, Суринам и Уругвай. 25 июня до списка добавились Намибия, Россия и Сейшельские острова.

Уровень недоверия к этим странам довольно большой, поэтому правительство Франции ввело для туристов этих государств обязательную 7-дневную самоизоляцию, а невакцинированным – 10 дней. Однако посетителям с полным комплексом прививок от коронавируса проходить тестирование не обязательно, если человек не имеет симптомов.