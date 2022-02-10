Во Франции отменят тесты для одной категории туристов

Власти Франции намерены отменить требование тестирования, которое сейчас распространяется на большинство путешественников. Однако это касается только полностью вакцинированных.

Ожидается, что страна объявит об изменениях въезда в страну уже в ближайшие дни. Об этом сообщил госсекретарь по европейским делам Клеман Бон.

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Франция хочет отменить COVID-тесты для вакцинированных

Бон также заявил, что будет введен новый протокол для полностью вакцинированных туристов из третьих стран.

Так, по данным МВД Франции, привитые путешественники из стран ЕС, в том числе Андорры, Исландии, Монако, Лихтенштейна, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана, могут въехать во Францию ​​с целью путешествия при наличии действительного сертификата о вакцинации.

Туристы, не включенные в этот список, должны пройти тест в течение 48 часов во время путешествия во Францию.

При этом обязательное предварительное тестирование и дальше будет распространяться на путешественников, даже вакцинированных, прибывающих из стран, не входящих в ЕС.

Если вы уже вакцинированы, вы должны предоставить подтверждение своего статуса и заявление под присягой, удостоверяющее отсутствие симптомов COVID-19 и любой контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Нужен отрицательный ПЦР или тест на антиген, сделанный менее чем за 48 часов, за исключением лиц, прибывших из страны-члена ЕС,

– говорится в сообщении.

Новые правила въезда будут обсуждены, и если их утвердят, то они начнут действовать уже на следующей неделе.

COVID-19 во Франции: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 10 февраля 2022 года во Франции выявлено 21 039 639 случаев заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 133 614 летальных;

В то же время 14 467 033 человека побороли болезнь.