Как во Франции фото лавандового поля на Львовщине очаровало красотой

Вблизи Свиржа во Львовской области расцвели лавандовые поля на территории уникального парка. Сейчас самое пик цветения, поэтому от оригинального Прованса - не отличить.

Лавандовое поле в селе Стрелки У Свиржа является одним из крупнейших в Украине. Оно занимает площадь более 10 гектаров.

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Львовский Прованс: как доехать

Локация называется "Сказочные поля". Она расположена в БИБРСКОЕ общине лишь в 25 километрах от Львова. Период цветения лаванды является коротким, обычно длится примерно несколько недель – все зависит от погодных условий.

На территории парка "Сказочные Поля" расположены места для прогулок и фотосессий. Всего здесь высажено 26000 цветочных кустов более 40 интересных сортов и видов (лаванда, гортензия, роза, вейгелы, спиреи и др.). Именно это лавандовое поле является одним из крупнейших в Западной Украине.

Парк работает без выходных 10:00 – 22:00. Стоимость билетов зависит от времени посещения – есть "дневные" и "вечерние" тарифы. Цены: от 30 до 100 гривен.

Рядом еще есть ряд интересных культурных объектов, как Свиржский замок, Пятничанской башня, Парк скульптур 3020, ранчо "казенную гора", "Галицкая сорока" и город Бобрка.