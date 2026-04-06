Никто не смог его одолеть: что это за уникальное село в форме звезды в Нидерландах
- Форт Буртанж в Нидерландах является одной из лучше всего сохранившихся крепостей страны с уникальной звездообразной формой.
- Он был восстановлен до вида 1742 года и теперь является популярной туристической локацией с историческими зданиями, кафе и магазинами.
В Нидерландах сохранилась уникальная историческая достопримечательность форт Буртанж. Крепость почти полностью воссоздает вид 18 века и позволяет посетителям почувствовать атмосферу тех времен.
Европа хранит немало уникальных исторических памятников, однако некоторые из них поражают не только возрастом, а и уровнем восстановления. Именно таким местом является одна из лучше всего сохранившихся крепостей Нидерландов.
Чем особенный форт Буртанж в Нидерландах?
Это одно из наиболее хорошо сохранившихся укреплений страны, расположенное в небольшом городке Буртанж недалеко от немецкой границы, рассказывает Lonely Planet. Крепость с затопленными рвами, мощными оборонительными линиями и атмосферными домами создает ощущение путешествия во времена, когда местные вынуждены были защищаться от постоянных угроз.
В 1964 году власти региона начали масштабную реставрацию, восстановив крепость и сам город к виду 1742 года. Работы продолжались почти 30 лет: меняли инфраструктуру, переносили дороги и восстанавливали исторические сооружения.
Буртанж отличился героическими оборонительными действиями и остался символом стойкости, рассказывает Visit Groningen. Даже епископ Бернард ван Гален не смог одолеть крепость.
Сейчас посетители могут попасть в форт через систему ворот и подъемных мостов, проходящих над рвами. В центре расположена площадь Марктплейн, от которой расходятся узкие мощеные улицы. Само укрепление имеет форму пентаграммы, которую можно обойти пешком всего за несколько минут.
Внутри крепости сохранились компактные кирпичные дома, гармонично вписаны между бастионами. Центральная площадь привлекает кафе, ремесленными магазинами и уютными местами для отдыха, что делает Буртанж не только историческим памятником, но и популярной туристической локацией.
Форт также сохранил исторические здания: школу, церковь и мельницу. Здесь когда-то жили солдаты со своими семьями и гражданские. Сейчас же Буртанж – это живая деревня с пешеходными маршрутами, магазинами и заведениями питания.
Какие еще локации Нидерландов стоит увидеть туристам?
Узнайте о малоизвестном месте в Нидерландах, которое стоит внимания туристов. Речь идет о Роттердаме – это крупнейший морской порт Европы, известный своей уникальной архитектурой, в частности кубическими домами и мостом Эразма.
Также мы рассказывали о Амеланде в Нидерландах, что является идеальным вариантом для вашего отдыха. Кроме пляжей, остров предлагает множество других интересных занятий. Путешественники могут прогуливаться по живописным улочкам, исследовать остров и открывать его уникальный шарм, ведь каждое село имеет свою неповторимую атмосферу.
Частые вопросы
Чем особенный форт Буртанж в Нидерландах?
Форт Буртанж – это одно из наиболее хорошо сохранившихся укреплений Нидерландов, расположенное в городке Буртанж недалеко от немецкой границы. Он поражает своей исторической аутентичностью – с затопленными рвами, мощными оборонительными линиями и атмосферными домами, которые создают ощущение путешествия в прошлое.
Какова история реставрации форта Буртанж?
В 1964 году власти региона начали масштабную реставрацию форта Буртанж, восстановив его до вида 1742 года. Работы продолжались почти 30 лет – меняли инфраструктуру, переносили дороги и отстраивали исторические сооружения, что сделало форт символом стойкости.
Какие еще туристические локации в Нидерландах стоит посетить?
Кроме форта Буртанж, туристам стоит посетить Роттердам – крупнейший морской порт Европы с уникальной архитектурой. Также интересен остров Амеланд, который предлагает живописные пляжи, комфортную погоду и уникальный шарм с неповторимой атмосферой каждой деревни.