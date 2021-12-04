Forbes назвал 10 самых дорогих отелей мира в 2021 году: как они выглядят

Какую максимальную цену вы платили за день в отеле? Бьемся об заклад, она была значительно ниже стоимости ночи в самых дорогих номерах мира.

Вместе с порталом Merchant Cash Advance, Forbes выделил 10 роскошных отелей, отдых в которых может разорить обычных людей. Рассказываем, сколько придется заплатить за ночь в экстравагантных номерах.

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Королевский люкс в Бурдж Аль-Араб (Дубай)

Королевский люкс в Бурдж Аль Араб / Фото Pinterest

Ночь в люксе стоит действительно по-королевски – 28 тысяч долларов. Отель, который рекламируется как "первый семизвездочный" – полностью соответствует этой характеристике. За эти деньги вы получаете номер, декорированный 22-каратным золотом, приватный спа-салон и лучший сервис.

Plaza (Нью-Йорк) / Conrad Maldives Rangali Island (Мальдивы)

Две гостиницы, цена в которых составляет 40 тысяч долларов за ночь, разделили между собой 9 и 8 место.

Отель Plaza / Фото Plaza

Самый дорогой номер в известном отеле Plaza предлагает просторный пентхаус с приватным лифтом и вид на Пятую авеню.

Отель Conrad Maldives Rangali Island / Фотографии Conrad Maldives Rangali Island

За такие же деньги Conrad Maldives – предлагаю более экзотический отдых в двухэтажной вилле со спальней, погруженной в воду. Но есть нюанс – забронировать номер можно минимум на 4 ночи.

Отель Martinez (Канны)

Отель Martinez / Фото hyatt

Пентхаус-люкс стоимостью 53 тысячи долларов в сутки находится рядом с фантастическими Каннами – местом проведения известного кинофестиваля. Номер украшен картинами Пикассо и Матисса. А с частной террасы открывается вид на Средиземное море.

Four Seasons Hotel (Нью-Йорк)

Отель Four Seasons / Фото luxe

За самый дорогой номер отеля просят 60 тысяч долларов. Те, кто готов заплатить эту сумму, получают фантастический пентхаус с панорамными окнами и четырьмя стеклянными балконами. Также в ценные входит массаж и спа-процедуры.

Laucala Island Hilltop Estate (Фиджи)

Отель Laucala Island Hilltop Estate/ Фото luxe

Попасть в это огромное имение можно только по приглашению его владельца. Именно он пересматривает заявки и принимает решение, кто сможет отдохнуть в отеле в Тихом океане. Тем, кто получил доступ, придется заплатить 61 тысячу долларов за ночь. Впрочем, все, кто оставался в отеле на отдыхе, утверждали, что это настоящий рай на земле.

Пентхаус в Mark Hotel (Нью-Йорк)

Номер в отеле Mark / Фото luxe

За ночь в крупнейшем пентхаусе, расположенном на двух этажах, просят 75 тысяч долларов. Гости получают в свое распоряжение 5 спален, 6 ванных комнат, 2 бара и большую террасу с видом на Центральный парк.

President Wilson (Женева)

Номер в отеле President Wilson / Фото luxe

Здесь за 80 тысяч долларов на ночь, можно арендовать весь восьмой этаж здания с 12 спальнями, 12 ванными комнатами, джакузи и пуленепробиваемыми окнами.

Palms Casino Resort (Лас-Вегас)

Отель Palms Casino Resort / Фото palms casino resort

Огромный люкс за 100 тысяч долларов украшен произведениями искусства можно забронировать минимум на 2 ночи. За эту сумму гости получат пентхаус площадью 836 квадратных метров, доступ к клубам, барам и студии звукозаписи Palms.

Lover's Deep Luxury Submarine Hotel (Сент-Люсия)

Отель Lover's Deep Luxury Submarine / Фото luxe

Lover's Deep Luxury Submarine Hotel на Карибах, ночь в котором стоит около 235 тысяч долларов, – это подводная гостиница, отправляющаяся в путешествие вместе с персональным капитаном, дворецким и шеф-поваром.

Если у гостей начинается морская болезнь или легкая форма клаустрофобии, капитан с радостью высадит всю команду на один из ближайших островов.