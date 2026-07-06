Сейчас в тренде – север Европы: из-за жары туристы массово выбирают прохладные направления

Аномальная жара, обрушившаяся на Европу в июне, изменила тенденции в сфере туризма. Все больше людей стремятся сбежать с раскаленного юга Европы в прохладные северные страны. В июле прогнозируется еще одно сильное повышение температуры, поэтому туристы уже ищут себе места, чтобы легче пережить жару.

Time Out, ссылаясь на данные туристических агентств, пишет о росте интереса к странам с умеренным климатом. Все больше людей вместо отпуска на юге Франции или Италии выбирают отдых в прохладных северных странах, где даже в полдень можно дышать полной грудью.

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Какие страны стремительно набирают популярность среди туристов?

Летом 2026 года Европа столкнулась с рекордной жарой. Из-за этого туристы сознательно начали выбирать новые направления для отпуска. Люди устали от палящего солнца, душного воздуха и жарких ночей, поэтому сейчас все чаще обращают внимание на северные страны. Здесь можно много гулять на свежем воздухе, любоваться природой, а также купаться в водоемах, которые, правда, более прохладные.

Это появление "coolcation" – тенденции намеренно бронировать северные направления, чтобы обменять жаркие дни на живописные пейзажи, а жаркие бессонные ночи – на свежий воздух фьордов,

– пояснило издание.

Самым популярным городом для прохладного отдыха стал Гетеборг в Швеции. Температура воздуха здесь редко поднимается выше +21 градуса. Туристов здесь ждет живописная река, пересекающая город, множество зеленых парков, разноцветных домов и многое другое. В целом интерес к Гетеборгу вырос на 33%.

Город Гетеборг в Швеции / Фото Depositphotos

На втором месте в рейтинге – столица Швеции Стокгольм. Туристам стоит посетить озеро Hellasgården, где в теплую погоду любят отдыхать местные жители, Старый город и прогуляться по островам Стокгольмского архипелага.

Прохладный Стокгольм / Фото Depositphotos

В рейтинг прохладных городов Европы, набирающих популярность среди туристов, также вошли Цюрих, Женева, Осло, Инсбрук и Зальцбург.

Куда еще можно поехать в отпуск и спастись от жары?

Эксперт по путешествиям Саймон Колдер посоветовал три прохладных направления в Европе. На первое место он поставил живописные Шетландские острова – самый северный архипелаг Шотландии. Если очень хочется отдохнуть в Испании, то стоит выбрать город Тарифа. Хотя он и расположен на крайнем юге страны, но благодаря прохладным ветрам с Атлантического океана температура здесь обычно на 4 – 5 градусов ниже, чем в Малаге. Или же можно спланировать отпуск в Пиренеях и погулять по горам.