Если на знакомство с городом у вас будет всего один день – не стоит расстраиваться. Даже за такое короткое время здесь можно увидеть самые известные достопримечательности и проникнуться неповторимой атмосферой Флоренции.

В посте в инстаграме Travel Professional Group рассказали , какие исторические площади стоит увидеть во Флоренции и где именно искать захватывающие панорамы. Эти пять мест обязательно стоит включить в свой маршрут по этому незабываемому городу Италии.

Что посмотреть во Флоренции за один день?

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре

Этот собор – главная архитектурная жемчужина Флоренции. Его знаменитый купол, созданный Филиппо Брунеллески, стал настоящим символом города.

Понте-Веккьо

Туристам рекомендуют посетить это место, поскольку это единственный мост во Флоренции, сохранившийся после Второй мировой войны. Сегодня в зданиях этого моста работают десятки ювелирных магазинов.

Галерея Уффици

Об этой галерее знает большинство путешественников, ведь это один из самых посещаемых музеев Италии. Здесь можно увидеть всемирно известные картины Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэля.

Площадь Синьории

Это место во Флоренции называют сердцем истории и искусства. Прямо у входа во дворец стоит знаменитый "Давид" Микеланджело, правда, лишь его копия.

В открытой галерее можно увидеть уже оригинал "Персей с головой Медузы" работы Бенвенуто Челлини. В центре площади возвышается роскошный фонтан "Нептун", у которого часто делают фото.

Площадь Микеланджело

Чтобы увидеть самую красивую панораму Флоренции, обязательно стоит посетить площадь Микеланджело. Особенно невероятный вид открывается здесь на закате.

И хотя одного дня порой бывает мало для того, чтобы полноценно познакомиться с городом, даже короткая прогулка по самым известным местам подарит незабываемые впечатления и поможет открыть для себя культурные жемчужины.