Исключением является посещение кафе, баров и ресторанов, которые расположены в центре. Однако, местные жители не согласны с такими ограничениями, поскольку площади есть открытым общественным пространством.

По теме Автотуризм – тренд лета 2021: какую машину выбрать для странствий по Украине

Ограничения во Флоренции: детали

Запрет на посещение площадей вели для того, чтобы избежать большого скопления людей во время обновления туризма в условиях пандемии. По предварительной информации, ограничения будут действовать в четверг, пятницу и субботу вечером к концу пандемии.

Говорится о центральные районы города:

Район Санто-Спирито;

площадь Санта-Кроче;

площадь возле Плааццо Строцции;

площадь SS Annunziata.

Здесь запрещается есть и пить на ступеньках храмов и дворцов. Это можно делать только на территории одного из заведений. За нарушение этого ограничения предусматриваются штрафы в размере от 400 до 1 000 евро.

Дополнительно мэр Флоренции хочет ввести налог на уличные киоски с едой, чтобы уменьшить скопления людей.