Исключением является посещение кафе, баров и ресторанов, которые расположены в центре. Однако, местные жители не согласны с такими ограничениями, поскольку площади есть открытым общественным пространством.
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Ограничения во Флоренции: детали
Запрет на посещение площадей вели для того, чтобы избежать большого скопления людей во время обновления туризма в условиях пандемии. По предварительной информации, ограничения будут действовать в четверг, пятницу и субботу вечером к концу пандемии.
Говорится о центральные районы города:
- Район Санто-Спирито;
- площадь Санта-Кроче;
- площадь возле Плааццо Строцции;
- площадь SS Annunziata.
Здесь запрещается есть и пить на ступеньках храмов и дворцов. Это можно делать только на территории одного из заведений. За нарушение этого ограничения предусматриваются штрафы в размере от 400 до 1 000 евро.
Дополнительно мэр Флоренции хочет ввести налог на уличные киоски с едой, чтобы уменьшить скопления людей.