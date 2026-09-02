Фестиваль дерунов в Коростене отменили: что стало причиной

Уже на следующей неделе в Житомирской области должен был состояться знаменитый Фестиваль дерунов, который так любят украинцы из разных городов. Однако в этом году фестиваль не состоится – долгожданный праздник пришлось отменить.

2 сентября заместитель мэра Коростеня Наталья Чижевская сообщила, что фестиваль в этом году вынуждены отменить.

Почему отменили Фестиваль дерунов?

Причиной стала ситуация с безопасностью в Житомирской области. К сожалению, из-за частых российских обстрелов проводить такое масштабное мероприятие опасно. Поэтому, чтобы не подвергать посетителей опасности, организаторы отменили фестиваль.

Есть новости, о которых очень не хочется писать. 12 сентября в Коростене не состоится Фестиваль дерунов. Из-за сложной ситуации с безопасностью мы вынуждены отменить его проведение. Очень хотелось снова увидеть Древлянский парк, наполненный туристами, услышать музыку, почувствовать запах дерунов и на один день превратить Коростен в большую полесскую гостину. Но безопасность превыше всего. Поэтому в этом году мы не встретимся,

– сообщила Наталья.

В то же время она призвала туристов при возможности посетить Коростень, ведь этот город – не только о Фестивале дерунов. Здесь есть еще немало интересного, что стоит увидеть. А те туристы, которые очень хотели попробовать местные деруны, могут сделать это в усадьбе Viola на лавандовом поле в селе Сингаи.

Отметим, что новость об отмене фестиваля очень огорчила украинцев. В комментариях к посту многие пользователи писали, что с нетерпением ждали этого события.

Чем туристам заняться в Коростене?

Прогуляться по живописному Древлянскому парку, расположенному на гранитных скалах над рекой Уж.

Посетить военно-исторический комплекс "Скала" – уникальный подземный музей в гранитной скале, который раньше был секретным командным пунктом.

Полюбоваться купальней княгини Ольги. Согласно легенде, киевская княгиня Ольга купалась в этом каменном русле во время поездки по древлянским землям. Сейчас рядом с природной достопримечательностью стоит памятник княгине.

Посетить национальный археологический памятник – городище "Красная гора".

Сделать фото у памятника деруну.

Памятник Деруну в Коростене / Фото Polissya Today

Отметим, что Фестиваль дерунов в Коростене был основан еще в 2008 году. С тех пор его отменяли дважды – в 2014 году из-за вторжения России на восток Украины и из-за пандемии коронавируса в 2020 году. В этом году такое решение пришлось принять уже в третий раз.