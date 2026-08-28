Фаха-да-Кальдейра-де-Санту-Кристо расположена на севере острова Сан-Жорже, в самом сердце Азорских островов. Населенный пункт простирается примерно на 700 метров между океаном и высокими скалистыми стенами. К домам здесь не ведет автомобильная дорога. Попасть в фажу можно по двум горным маршрутам, сообщает Idealista.com.

Почему эта фажа – не просто живописный берег?

Название Fajã da Caldeira de Santo Cristo объясняет ее характер почти без слов. Fajã – это ровная прибрежная платформа, образованная обвалами или потоками лавы, а caldeira здесь отсылает к большому природному амфитеатру, к которому спускается тропа с Serra do Topo.

В отличие от некоторых других азорских фаж, эта территория, как и Cubres, имеет обломочное происхождение: она сформировалась из материала, сходившего со склонов, особенно после сильных землетрясений 1757 и 1980 годов, которые еще больше расширили ее площадь.

Именно здесь, в Санто-Кристо, рядом с морем сохранилась одна из двух уникальных для Азорских островов прибрежных лагун. Ее от океана отделяет валунный гребень, а местные жители поддерживают в рабочем состоянии канал, соединяющий лагуну с морем. В результате образуется особый смешанный водоем из пресной и соленой воды.

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Как выглядит территория Фажа-да-Кальдейра-де-Санту-Кристо: смотреть видео

Вся эта территория входит в Área de Paisagem Protegida das Fajãs do Norte, является приоритетным геосайтом Geoparque Açores, признанным ЮНЕСКО, а также входит в сеть Natura 2000. С 2011 года Parque Natural de São Jorge охватывает почти четверть острова и обязывает беречь наследие его фаж.

Что поддерживает здесь жизнь, несмотря на изоляцию?

В конце XIX века здесь проживало более сотни человек, а также работала начальная школа. Лишь в 1960 году сюда проложили общественный телефон, позже появилась небольшая электросеть на генераторах, а также внутренний причал, где лодки можно было вытаскивать на берег без прежнего тяжелого способа через гальку.

Все изменило землетрясение 1980 года – одно из самых разрушительных в истории Азорских островов. Оно вызвало обвалы на двух подступах, уничтожило телефонную сеть и фактически отрезало остров от внешнего мира. Эвакуацию проводили вертолетами португальские ВВС, и многие жители уже не вернулись.

Из примерно 50 традиционных домов часть восстановили, а часть осталась заброшенной. Сегодня электричество здесь по-прежнему зависит от генераторов, которые обычно выключают в сумерках, поэтому ночь действительно возвращает территорию к первоначальной тьме.

Что привлекает сюда путешественников и ученых?

Сердце Санто-Кристо – это лагуна. Ее спокойные и теплые воды подогреваются также источниками, стекающими со склона. В 1984 году лагуну объявили природным заповедником, а вскоре – объектом Рамсарской конвенции международного значения. Сейчас она входит в состав биосферного заповедника Reserva da Biosfera das Fajãs de São Jorge.

Именно здесь, на всем архипелаге, естественным образом размножается лишь один вид моллюска – almeja, и он стал не только экологическим символом, но и местной гастрономической изюминкой.

Летом лагуна становится местом для купания и прогулок на каяках. Вокруг можно увидеть красношейных уток, камышовок, желтоногих чаек, обыкновенных и розовых крачек, а также два ключевых охраняемых вида: атлантического буревестника и петеля Феа.

В прибрежных водах водятся морские угри, мурены, сальпы, кефали и другие рыбы, которых до сих пор ловят удочками и традиционными сетями. Неподалеку не раз замечали афалин, а окружающие пляжи относятся к местам гнездования морской черепахи-бобо на Азорских островах.

Какие тропы выбирают туристы для прогулок?

Дорога сюда сама по себе стоит отдельной прогулки. Официальный маршрут PR1SJO спускается с Serra do Topo по склону Caldeira de Cima примерно на 10 километров, проходя через леса с эндемичной растительностью и древние ущелья. Посреди пути находится Cascata da Fajã de Santo Cristo, где вода образует природный бассейн перед падением в море.

Тем, кто хочет менее сложный поход, рекомендуют совместить этот маршрут с Fajã dos Cubres, где несколько традиционных троп были восстановлены в 2023 году. Многие проходят оба участка как один замкнутый маршрут.

Фажа-да-Кальдейра-де-Санту-Кристо с высоты птичьего полета: смотреть видео

Уже на самой фаже работает отмеченный наградами Centro de Interpretação, что кратко и наглядно рассказывает о геологии, природе и истории людей этой земли. А духовным центром остается ermita de Santo Cristo: в первое воскресенье сентября здесь проходит праздник покровителя с мессой, процессией и народными аукционами.

На границе с Fajã dos Tijolos находится еще одно чудо – Furna do Poio, вулканическая пещера длиной более 30 метров, древний лавовый туннель с небольшим пляжем и пресной лагуной, уровень которой меняется вместе с приливами. Местные легенды о ней передаются из поколения в поколение.

А у побережья Атлантика превращает Санто-Кристо в настоящий рай для серфинга и бодибординга: сюда ежегодно съезжаются спортсмены из разных стран мира в поисках волны без излишеств и без прикрас.