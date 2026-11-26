В Вене находится самый длинный в мире жилой комплекс, длина которого превышает 1 километр. Карл-Маркс-Гоф настолько большой, что вдоль него оборудованы сразу четыре трамвайные остановки. Это сооружение считается самым длинным жилым домом в мире и одной из архитектурных визитных карточек австрийской столицы.

Комплекс расположен в районе Деблинг и был построен в 1927–1930 годах, сообщает Polsat News.

Его официальная длина составляет 1100 метров, хотя общая протяженность двух соединенных между собой прямоугольных частей, если считать их по окружности, более чем вдвое превышает этот показатель. Когда-то на этом месте протекал один из рукавов Дуная, а впоследствии здесь появились сады.

Карл-Маркс-Гоф – символ Красного Вены

Автором проекта стал Карл Эн, который учился у архитектора Отто Вагнера. Строительство было частью масштабной жилищной программы социал-демократических властей города.

В период с 1923 по 1934 год в Вене было построено более 61 тысячи муниципальных квартир. Именно тогда столица Австрии получила название "Красный Вена", а Карл-Маркс-Гоф стал олицетворением целой эпохи.

Благодаря красным фасадам, массивным аркадам и башням сооружение получило неофициальное название "красная крепость". Ее архитектурное оформление дополняют четыре скульптуры Йозефа Франца Риделя, посвященные свободе, заботе, просвещению и физической культуре.



Вот как выглядит самый длинный жилой комплекс в Европе / Фото из Википедии

Жилой комплекс с собственной инфраструктурой

"Карл-Маркс-Гоф" задумывался как небольшой самодостаточный городок, где жители могли бы получать большинство необходимых услуг. Поэтому на его территории предусмотрели прачечные, детский сад, библиотеку, стоматологическую клинику, медицинские кабинеты и рестораны.

Здание имеет от 3 до 6 этажей. Изначально здесь было спроектировано более тысячи квартир, каждая из которых была оборудована туалетом и проточной водой. Однако отдельных ванных комнат в квартирах не было. Новинкой для того времени стало электрическое освещение в каждой комнате. К тому же часть квартир также получила балконы, которые тогда считались признаком благосостояния.

Особенностью комплекса стало сочетание плотной застройки и больших зеленых пространств. Сами здания занимают лишь 18,5 % территории, тогда как остальную часть отвели под четыре внутренних двора, парки и сады. Центральный парк простирается на более чем 10 тысяч квадратных метров.



Дом простирается на 4 трамвайные остановки / Фото из Википедии

Жилье для рабочих в Вене

Появление Карл-Маркс-Гофа стало ответом на острый жилищный кризис, охвативший Вену после Первой мировой войны. Тогда квартиры предназначались в первую очередь для рабочих.

Однако масштаб и внешний вид сооружения вызвали неоднозначную реакцию состоятельных горожан. Красные фасады и монументальные входы, похожие на дворцовые, воспринимались частью общества как демонстрация политического влияния левых сил.

В феврале 1934 года комплекс оказался в центре боевых действий во время гражданской войны в Австрии. Его обстреливали артиллерией, однако здание устояло, хотя и получило серьезные повреждения.

В 1989–1992 годах Карл-Маркс-Гофф прошел масштабную реконструкцию. Сегодня квартиры по-прежнему находятся в собственности города. Всего их насчитывается более 1300, а проживать в комплексе могут примерно 5 тысяч человек.