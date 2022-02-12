Европейские туристы откладывают путешествия по континенту: в чем причина

Европейская комиссия по путешествиям (ETC) опубликовала отчет по туризму в пределах континента. Согласно обнародованным данным, все больше путешественников отказываются от путешествий из-за ограничений, связанных с "Омикроном".

В отчете под названием "Мониторинг настроений по внутриевропейским путешествиям" говорится, что намерение европейцев путешествовать остается сильнее, чем год назад, но снизилось на 61% по сравнению с летом 2021 года.

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Ограничения негативно влияют на впечатления от путешествий

В отчете говорится, что все больше путешественников не удовлетворены ограничениями, введенными в ответ на штамм коронавируса "Омикрон". Большинство из них заявляют, что постоянное обновление правил нивелирует их желание к путешествиям.

Кроме того, неоднородная политика в Европе подорвала статус цифрового сертификата как единого обязательного документа для пересечения границы. Как следствие – нежелание европейцев путешествовать увеличилось с 11% в сентябре до 21% в декабре прошлого года.

В отчете также отмечено, что около 36% путешественников планируют следующий отпуск на май – июнь 2022 года.

Путешественники планируют летние каникулы

По данным ETC, в этом году путешественники не спешат в отпуск в течение января – июня. Опрошенные готовы потратить больше на летний отдых и растянуть его сроки. Так, популярность путешествий продолжительностью более 10 ночей выросла на 38% по сравнению с предыдущим опросом. Возросла и доля путешественников, которые планируют потратить более 2 тысяч евро на одну поездку (на 31%).

Между тем более 63% опрошенных европейцев отмечают, что отдых за границей остается основной целью пересечения границы. И только 15% респондентов путешествуют из-за деловых поездок или конференций.

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Туристы до сих пор обеспокоены из-за ограничений

18% респондентов отметили, что карантинные ограничения вызывают серьезную обеспокоенность перед путешествиями по Европе:

15% волнуется из-за роста количества случаев COVID-19 в пункте назначения;

14% отметили дискомфорт, спровоцированный возможными изменениями правил и новыми ограничениями в пункте назначения.

Европейцы надеются, что вскоре они смогут передвигаться более свободно, из-за чего затягивают процесс бронирования билетов. К примеру, четверо из десяти путешественников выбрали страну отдыха, но еще не приобрели билеты на транспорт и не забронировали жилье.