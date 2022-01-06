В Европе туристам будут компенсировать перенос авиарейсов: какую сумму можно получить
Источник:avianews.com
Нередко авиакомпании задерживают или переносят рейсы. Теперь авиапассажирам в Европе будут компенсировать их перенесение.
Пассажир сможет получить от 250 до 600 евро, все зависит от дальности полета. Об этом идет речь в решении Суда Европейского Союза.
Читайте также Украина попала в пятерку лидеров по возобновлению авиатрафика
В Европе туристам будут компенсировать перенос авиарейсов
Согласно разъяснению к решению суда, перенос рейса более чем на один час приравнен к отмене рейса.
Так, если пассажир был проинформирован о таком изменении расписания менее чем за 2 недели до вылета, может получить компенсацию в размере:
- 250 евро – при продолжительности маршрута до 1 500 километров;
- 400 евро – на маршруте от 1 500 километров до 3 500 километров;
- 600 евро – на маршруте более 3 500 километров.
Такие правила распространяются на чартерные перелеты в составе туристической путевки. Поэтому туроператоры практикуют продажу туров с "гибким временем вылета", когда в бронировании может быть указано одно расписание, а по факту вылет выполняется на несколько часов раньше или позже.
В таком случае клиент может обратиться с претензией к авиакомпании, которая должна выплатить компенсацию. После этого авиаперевозчик получит право требовать возмещения ущерба у туроператора, продавшего путевку с авиаперелетом,
– говорится в решении Суда.
По мнению Суда, перенос авиарейса равнозначен задержке рейса, ведь наносит серьезный дискомфорт пассажирам.Обратите внимание! Правило одного часа действует, если рейс перенесен более чем на один час раньше. В таком случае компенсацию нельзя снизить, даже если время прилета остается без изменений.