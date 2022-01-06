В Европе туристам будут компенсировать перенос авиарейсов: какую сумму можно получить

Нередко авиакомпании задерживают или переносят рейсы. Теперь авиапассажирам в Европе будут компенсировать их перенесение.

Пассажир сможет получить от 250 до 600 евро, все зависит от дальности полета. Об этом идет речь в решении Суда Европейского Союза.

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В Европе туристам будут компенсировать перенос авиарейсов

Согласно разъяснению к решению суда, перенос рейса более чем на один час приравнен к отмене рейса.

Так, если пассажир был проинформирован о таком изменении расписания менее чем за 2 недели до вылета, может получить компенсацию в размере:

250 евро – при продолжительности маршрута до 1 500 километров;

– при продолжительности маршрута до 1 500 километров; 400 евро – на маршруте от 1 500 километров до 3 500 километров;

– на маршруте от 1 500 километров до 3 500 километров; 600 евро – на маршруте более 3 500 километров.

Такие правила распространяются на чартерные перелеты в составе туристической путевки. Поэтому туроператоры практикуют продажу туров с "гибким временем вылета", когда в бронировании может быть указано одно расписание, а по факту вылет выполняется на несколько часов раньше или позже.

В таком случае клиент может обратиться с претензией к авиакомпании, которая должна выплатить компенсацию. После этого авиаперевозчик получит право требовать возмещения ущерба у туроператора, продавшего путевку с авиаперелетом,

– говорится в решении Суда.

По мнению Суда, перенос авиарейса равнозначен задержке рейса, ведь наносит серьезный дискомфорт пассажирам.

Правило одного часа действует, если рейс перенесен более чем на один час раньше. В таком случае компенсацию нельзя снизить, даже если время прилета остается без изменений.