Не все знают об этом нюансе: как вернуть 100 % стоимости билета Укрзализныци

Пассажиры Укрзализныци могут вернуть полную стоимость билета, если отправление поезда задерживается более чем на час. Об этой возможности рассказали украинцы в соцсетях, поделившись собственным опытом возврата средств через приложение и кассы на вокзалах.

Одна из пассажирок рассказала, что только недавно узнала о такой возможности. Пользовательница Threads Оксана Мезенцева отметила, что подошла к кассе, чтобы узнать, какие есть варианты в связи с задержкой поезда.

Там ей объяснили, что если поезд опоздал на час, то можно получить полную стоимость билета. В результате женщина получила все деньги обратно и купила билет на другой поезд.

Действительно ли "Укрзализныця" возвращает полную стоимость билета?

В соответствии с пунктом 19.16 Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, в предусмотренных правилами случаях пассажир может получить полную стоимость проездного документа, в том числе сборы за продажу и резервирование места.

В частности, это касается ситуаций, когда поезд задерживается с отправлением с начальной станции более чем на один час, а пассажир отказывается от поездки.

Для возврата средств можно обратиться в железнодорожную кассу. Также стоит проверить, доступен ли возврат через приложение "Укрзализныци".

Пассажиры подтверждают, что смогли вернуть деньги

В комментариях украинцы поделились собственным опытом и подтвердили, что воспользовались этой возможностью.

Одна из пользовательниц рассказала, что смогла вернуть билеты через приложение, когда поезд задержался на три часа. По ее словам, средства поступили в полном объеме в течение часа. Женщина призналась, что не ожидала, что такое возможно, и была удивлена, когда получила деньги обратно.

Другая пассажирка отметила, что не смогла вернуть билет через приложение, но ей помогли в кассе вокзала. Она также не рассчитывала на возврат всей суммы, однако получила полную стоимость билета.

Еще одна пользовательница рассказала, что сотрудники информационной стойки действительно подтвердили ей возврат средств и даже выписали справку.

Поэтому, если ваш поезд задерживается более чем на час, уточните у сотрудников вокзала, можете ли вы оформить полный возврат средств, или же попробуйте сделать это в приложении Укрзализныци.