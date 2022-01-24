Еще одна страна Европы упразднила большинство COVID-ограничений

Ирландия приняла решение отменить практически все коронавирусные ограничения. В большей степени это касается работы баров, ресторанов и других заведений.

Об этом заявил премьер-министр страны Майкл Мартин. Он подчеркнул, что "сегодня хороший день".

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Ирландия упразднила большинство COVID-ограничений

По его словам, страна "пережила волну штамма Омикрон", а бустерные прививки "полностью изменили" эпидемическую ситуацию. Соответственно, это позволило стране снять немало ограничений, введенных в связи с пандемией.

С субботы больше не будет действовать комендантский час в 20:00 в пабах и ресторанах. Также исчезнут ограничения на количество людей, которые могут собираться вместе в семьях, на спортивных мероприятиях, свадьбах и похоронах.

– подчеркнул Мартин.

Так, с 22 января ирландские бары, рестораны и другие заведения не обязаны закрываться в 20 часов или требовать у клиентов подтверждения вакцинации против COVID-19. Также были упразднены правила социальной дистанции в помещениях и на улице.

При этом обязательными до конца февраля остаются масочный режим в общественных местах и ​​самоизоляция для тех, у кого присутствуют симптомы COVID-19.

Что касается международных поездок, то для них по-прежнему потребуют сертификаты о вакцинации.

COVID-19 в Ирландии: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 24 января в Ирландии выявлено 1 145 968 случаев заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 6 087 летальных;

В то же время 685 470 человек побороли болезнь.

, в отличие от других стран Европы, Ирландия в течение 20 месяцев сохраняла много ограничений, которые начала понемногу отменять в октябре 2021 года.