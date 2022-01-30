Еще одна экзотическая страна запустила кампанию по возобновлению туризма

В Камбодже стартовала кампания под названием "Направление безопасного и зеленого туризма". Ее цель – возродить индустрию, пострадавшую от COVID-19.

Об этом заявил министр туризма страны Тонг Кхон. Чиновник отметил, что за последние 2 года многие туристические предприятия были закрыты, а десятки тысяч сотрудников потеряли работу.

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Эта кампания является стратегией по привлечению туристов со всего мира, а также из стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, в Камбоджу.

– сказал на презентации программы министр туризма страны Тонг Кхон.

Он добавил, что всем полностью вакцинированным туристам можно ехать в Камбоджу без карантина. По его словам, все предприятия, связанные с туризмом, будут соблюдать правила, которые помогут предотвратить распространение COVID-19.

По данным министерства туризма, в 2019 году страна приняла до 6,61 миллиона иностранных туристов, а валовой доход составил 4,92 миллиарда долларов США. Но из-за пандемии в прошлом году в период с января по ноябрь страну посетило лишь 163 366 иностранных туристов.

Страна Юго-Восточной Азии открыла границы для полностью вакцинированных путешественников в ноябре прошлого года после того, как большую часть населения вакцинировали от COVID-19. Министерство здравоохранения сообщило, что в настоящее время 13,74 миллиона человек (86% жителей страны) полностью вакцинированы.

Что посмотреть в Камбодже

Камбоджа известна тремя уникальными объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО: археологическим парком Ангкор, храмом Преа Вихеар и археологической памяткой Самбор Прей Кук. Кроме того, в Камбодже расположена 450-километровая живописная девственная береговая линия, протянувшаяся через четыре юго-западных провинции.

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