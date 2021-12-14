Еще одна экзотическая страна готова открыться для иностранных туристов

Экзотический Лаос, сосед Вьетнама и Таиланда, планирует открыться для иностранных туристов. Министерство туризма страны заявило, что правительство и частный сектор работают вместе, чтобы снова начать принимать гостей в январе 2022 года.

Требования к въезду пока обсуждаются. Но точно известно, что на старте смогут приехать только вакцинированные.

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Лаос планирует открыться для туристов

Как известно, Министерство информации, культуры и туризма разработало программу для вакцинированных туристов "Зеленая зона путешествий в Лаосе", которая включает Вьентьян, Ванг Уэнг и Луангпхабанг.

Программа связана с долей привитого населения в городах – оно должно достичь уровня 70 – 80%, а работники инфраструктуры должны быть привиты на 90 – 95%.

Туристам, желающим приехать в Лаос, понадобятся следующие документы:

виза;

специальный допуск;

сертификат о вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста.

Кроме того, ранее Министр планирования и инвестиций Лаоса Сонексай Сифандоне заявил, что правительство будет поощрять резидентов и полностью вакцинированных иностранных туристов посетить Лаос, с особым акцентом на путешественников из Китая и Южной Кореи.

Ожидается, что в 2022 году будет привлечено по меньшей мере 1,9 миллиона лаосских посетителей и более 1 миллиона иностранных посетителей.

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