ЕС исключит 6 стран из списка безопасных для путешествий: есть ли Украина в списке

Из-за роста заболеваемости коронавирус, ЕС пересмотрит списки безопасных стран для путешествий. Для граждан 6 стран усилят ограничения на въезд. Среди них есть и Европейские государства.

Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк. К счастью, Украины в этом перечне нет.

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Какие страны изымут из списка

По информации журналиста, список обновят в ближайшие дни.

ЕС намерен изъять Косово, Черногорию и Северную Македонию из рекомендованного списка третьих стран, для которых ограничения на поездки в ЕС должны быть отменены, после роста количества случаев COVID-19. Израиль, Ливан и США также планируют изъять,

– отметил Рикард Джозвяк.

Критерии для определения третьих стран ЕС обновляло в мае и не вносило изменений. Главными факторами для признания стран безопасными для путешествий являются: общая эпидемиологическая ситуация и количество больных за 14 дней (статистика не должна превышать 100 случаев на 100 тысяч населения).

К слову, 14 июля Совет Европейского Союза внесла Украину в список безопасных стран. Этот перечень является рекомендательным, однако большинство стран Европы приняла во внимание и позволила Украинский въезд. Предпосылкой для пересечения границы является сертификат о вакцинации или негативный результат теста на COVID-19.