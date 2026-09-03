О море можете забыть: где ни в коем случае не следует бронировать отеля в Египте зимой

Египет – один из самых доступных вариантов морского отдыха зимой. Когда хочется сбежать от снега и морозов, но бюджет не позволяет спланировать поездку куда-нибудь в тропики, туристы отправляются в Египет. Однако если неправильно выбрать отель, то весь отпуск может быть испорчен из-за сильных ветров.

В Египте зимой действительно можно купаться в море и загорать на пляже. Но для этого нужно выбрать отель в подходящем регионе. Об этом рассказал туроператор @alf.tour.operator.

На каких курортах Египта зимой будет холодно?

Зимой в Египте дуют холодные ветра с севера и северо-востока, и больше всего продувает открытое побережье. Именно поэтому в Хургаду с декабря по февраль лучше не ехать, ведь здесь в каждом отеле будут сильные ветры. На пляже можно будет полежать разве что в куртке.

В Шарм-эш-Шейхе стоит избегать отелей в районе Небк, ведь здесь тоже очень ветрено. Чтобы отпуск прошел без сюрпризов, следует выбирать отели в бухтах, где от ветра защищает сам берег. Вот лучшие районы:

Шарм-эль-Майя – здесь находятся одни из лучших и чистейших пляжей курорта с пологим спуском в море;

– здесь находятся одни из лучших и чистейших пляжей курорта с пологим спуском в море; Рас-ум-эль-Сид – мыс с красивым рифом и богатым подводным миром. Идеально подходит для дайвинга и сноркелинга;

– мыс с красивым рифом и богатым подводным миром. Идеально подходит для дайвинга и сноркелинга; Наама-Бей – это не только безветренная бухта, но и центр курорта. Здесь есть набережная с заведениями, рынок и т. д. Идеальное место для вечерних прогулок и вылазок из отеля;

– это не только безветренная бухта, но и центр курорта. Здесь есть набережная с заведениями, рынок и т. д. Идеальное место для вечерних прогулок и вылазок из отеля; Шаркс-Бэй – район всего в 5 километрах от аэропорта. Здесь находится известная площадь Сохо с ресторанами и другими развлечениями.

Куда не стоит ехать зимой в Египет: видео

Важно понимать, что зимой отдых в Египте не такой, как летом. Средняя дневная температура обычно колеблется в пределах +20…+24 градусов, в то же время ночью столбики термометров могут опускаться даже до +13 градусов. Если нет ветра, то днем погода вполне позволяет купаться в море и лежать на пляже в купальнике. Но на жару уже рассчитывать не стоит.

Кроме того, солнце садится раньше, а, как известно, после захода солнца в Египте нельзя купаться в море. Поэтому вечера станут длиннее. Стоит взять с собой интересную книгу или забронировать отель с вечерними шоу.