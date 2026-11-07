Летняя жара уже отступила, а цены приятно удивляют: куда стоит поехать в Египет в ноябре

Ноябрь – один из самых комфортных месяцев для отдыха на египетском побережье Красного моря. Когда в Украине становится холоднее, на популярных курортах Египта еще можно загорать, купаться и проводить время на экскурсиях.

Египет по-прежнему остается популярным направлением для тех, кто хочет продлить пляжный сезон осенью. А в ноябре здесь уже нет летней жары, которая может затруднять длительные прогулки и экскурсии.

Какая погода в Египте в ноябре 2026 года и можно ли купаться в море?

В ноябре на популярных египетских курортах сохраняется теплая погода. По средним показателям, в Шарм-эль-Шейхе температура воздуха составляет около +27 градусов, а вода в Красном море прогревается до +26 градусов.

Шарм-эль-Шейх, Египет / фото Canva

В Хургаде немного прохладнее: днем воздух прогревается в среднем до +26 градусов, а море до +25 градусов.

Хургада, Египет / фото Canva

В Марса-Аламе в ноябре днем воздух прогревается в среднем до +29 градусов, а ночью температура опускается примерно до +18 градусов.

Курортный регион Марса-Алам, Египет / фото Canva

Но стоит учитывать, что в конце осени вечера становятся более прохладными. Ноябрь также относится к пиковому туристическому сезону в Египте, который характеризуется сухой и относительно прохладной погодой по сравнению с летними месяцами.

Сколько стоит отдых в Египте в ноябре и какие курорты выбрать?

Стоимость отдыха зависит от выбранного курорта, категории отеля, продолжительности поездки и условий питания. По актуальным предложениям на ноябрь самые дешевые туры на 7 ночей для 2 взрослых в Шарм-эль-Шейхе можно найти примерно от 8 тысяч гривен. В Хургаде цены начинаются от 8,8 тысячи гривен, а в Марса-Аламе от 14,7 тысячи гривен.

Но важно учитывать, что самые дешевые предложения не всегда предусматривают полный пансион или систему All Inclusive. В некоторых случаях в стоимость могут входить только завтраки или питание вообще не предусматриваться.

Поэтому перед бронированием стоит внимательно проверять условия проживания и перечень услуг. Кроме того, туристам может понадобиться бюджет на экскурсии, развлечения и другие услуги, которые не входят в стоимость пакетного тура. Среди популярных направлений для отдыха стоит рассмотреть 3 курорта:

Шарм-эль-Шейх – подходит для пляжного отдыха, снорклинга и знакомства с подводным миром Красного моря. Среди популярных экскурсий: поездки в национальный парк Рас-Мохаммед и на остров Уайт-Айленд.

– подходит для пляжного отдыха, снорклинга и знакомства с подводным миром Красного моря. Среди популярных экскурсий: поездки в национальный парк Рас-Мохаммед и на остров Уайт-Айленд. Хургада – отсюда туристы могут отправиться на морские прогулки к островам Оранж-Бэй и Гифтун, заняться снорклингом или посетить пустыню. Также отсюда организуют однодневные поездки в Каир и Луксор.

– отсюда туристы могут отправиться на морские прогулки к островам Оранж-Бэй и Гифтун, заняться снорклингом или посетить пустыню. Также отсюда организуют однодневные поездки в Каир и Луксор. Марса-Алам – направление для тех, кто интересуется дайвингом, снорклингом и наблюдением за морскими обитателями. Среди популярных развлечений: поездки к коралловым рифам, наблюдение за дельфинами и морскими черепахами.

Что взять с собой в Египет в ноябре?

Несмотря на теплую погоду днем, собирать чемодан только с летними вещами не стоит. Из-за более низкой температуры вечером туристам понадобится одежда, в которой будет комфортно во время прогулок после захода солнца.

Если во время путешествия вы планируете посещать мечети и другие религиозные достопримечательности, стоит также положить в чемодан одежду, закрывающую плечи и колени. Для таких мест уместно иметь легкий платок или кардиган.

Отдельно стоит позаботиться и о вещах для активного отдыха. Если планируете заняться снорклингом или дайвингом, заранее уточните, какое снаряжение предоставляют организаторы экскурсий, а что нужно брать с собой.