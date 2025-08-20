В Карпатах запретили джипинг на известной туристической вершине
- На Закарпатье запретили джипинг на землях лесного фонда и вблизи горы Гимба, чтобы защитить окружающую среду от вреда.
- Запрет джипинга связан с экологическими проблемами, такими как загрязнение почв, уничтожение растительности и вред диким животным.
Туристы, которые приезжают на Закарпатье, больше не смогут покорить популярную гору Гимба с помощью джипов. Вблизи одной из вершин Боржавского хребта запретили движение внедорожников.
На Закарпатье приняли решение запретить движение транспортных средств на землях лесного фонда и выше верхней станции кресельного подъемника в селе Пилипец. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на MUKACHEVO.NET.
Почему вблизи горы Гимба запретили джипинг?
Решение приняли на заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Это решение ограничило передвижение внедорожников по направлению к вершине горы Гимба. Вскоре на локациях установят специальные ограничительные знаки.
Гора Гимба на карте
Почему запретили джипинг?
В январе 2025 года Верховная Рада приняла решение о запрете джипинга на территории заповедников и нацпарков. Закон приняли почти через три года после того, как появилась соответствующая петиция.
Запрет джипинга на заповедных территориях заключается в том, что этот вид деятельности загрязняет почвы, уничтожает растительный мир, вредит диким животным. Кроме того, постоянно фиксируют случаи травмирования водителей-экстремалов.
Особенно сильно от джипинга страдает Боржавский хребет, где внедорожники сильно разбили тропы, в том числе и на горе Гимба.
Джипинг провоцирует эрозию, поскольку транспорт в горах образует глубокие "колеи", которые превращаются в каналы для дождевой воды. Плодородный слой смывается, образуются оползни и овраги с болотом.
Джипы и другая техника загрязняют воздух и воду в горах. Кроме того, горы теряют свою красоту.
Частые вопросы
Почему на Закарпатье запретили движение транспортных средств на землях лесного фонда?
На Закарпатье приняли решение запретить движение транспортных средств на землях лесного фонда, чтобы защитить природную среду от загрязнения и уничтожения растительного мира, поскольку джипинг загрязняет почву и вредит диким животным.
Что побудило к запрету джипинга в Карпатах?
Запрет джипинга в Карпатах был принят из-за того, что этот вид деятельности загрязняет почвы, вредит растительности и диким животным, а также провоцирует эрозию почв, образуя каналы для дождевой воды, что приводит к оползням и оврагам.
Какие последствия имеет джипинг для природной среды в Карпатах?
Джипинг в Карпатах негативно влияет на природную среду, вызывая загрязнение воздуха и воды, разрушение троп на Боржавском хребте, а также уменьшение красоты гор из-за эрозии и загрязнения.
