Уникальный дворец под Львовом находится под угрозой разрушения: что известно об памятнике в Оброшине

Многие уникальные архитектурные памятники, сохранившиеся с давних времен, сегодня нуждаются в масштабной реставрации или находятся в запущенном состоянии. Одним из ярких примеров является Дворец архиепископов в Оброшине.

Всего в нескольких километрах от Львова находится один из самых интересных архитектурных памятников Галичины дворец архиепископов в Оброшине. Несмотря на то, что здание пережило две мировые войны и неоднократные смены власти, сегодня оно находится в критическом состоянии и нуждается в масштабной реставрации, сообщают журналисты "Твоё город".

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Что известно о дворце архиепископов в Оброшине?

Дворец является бывшей летней резиденцией львовских римско-католических архиепископов и считается уникальным для Галичины образцом загородной усадьбы, где соединились барокко 18 века и сецессия 20 века. Вокруг дворца расположен французский парк с 800-метровой липовой аллеей и редкими тюльпановыми деревьями.

Его возвели в 1730 году по проекту архитектора Юзефа II Фонтана. В годы Первой мировой войны усадьба была разграблена и понесла значительные потери, а после реставрации 1922 – 1925 годов приобрела элементы модерна. В 1939 году советская власть превратила резиденцию в военный клуб, а после Второй мировой войны в здании разместился научно-исследовательский институт, который формально находится там и сегодня.

Дворец архиепископов в Оброшине / фото Лл.

Хотя сейчас это популярное место для прогулок местных жителей, соседство с заброшенным зданием представляет опасность для посетителей. С фасадов и балконов осыпаются штукатурка и куски кирпича, с здания свисают элементы облицовки, а в выбитых окнах остались острые осколки стекла.

Кроме того, рядом с дворцом находятся глубокие провалы, куда случайно могут упасть люди. Балансодержателем памятника является Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН Украины. Директор учреждения Олег Стасив сообщил, что объект нуждается в ремонтно-реставрационных работах, однако сначала необходимо изготовить проектно-сметную документацию, стоимость которой составляет 2 миллиона гривен.

По оценкам специалистов, ориентировочная стоимость всего комплекса ремонтно-реставрационных работ может превышать 400 миллионов гривен,

– сообщил Олег Стасив в официальном ответе.

По словам руководителя, институт является бюджетным научным учреждением и получает финансирование только на научную деятельность, поэтому самостоятельно реализовать такой проект не может. Сейчас опасные участки обозначают информационными знаками, однако их часто повреждают посетители, поэтому было принято решение оградить памятник капитальными конструкциями.

Дворец архиепископов в Оброшине / фото Andresem

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Институт обращался за финансированием к НААН Украины, Львовскому областному совету, Львовской ОГА и Оброшинскому сельскому совету, однако положительного решения пока нет. Кроме того, заявку на международный конкурс AFCP 2025 также не поддержали.

Сейчас рассматривается возможность совместного использования дворца с Оброшинской общиной при условии софинансирования, а также продолжается поиск зарубежных инвесторов и ведутся переговоры о привлечении религиозных организаций.

Где расположен дворец: смотреть на картах