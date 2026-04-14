Чтобы не ехать далеко от столицы: вот 3 дворца на Киевщине, которые стоит посетить в апреле
- Уваровский дом в Ворзеле – сохранившаяся вилла графини Натальи Уваровой, которая действует как музей.
- Дворец Хоецких в Томашовке – памятник архитектуры, где сейчас расположен Ризоположенский скит Свято-Введенского монастыря.
- Усадьба Штамма в Буче – бывший особняк с неороманской архитектурой, внесенный в список культурного наследия.
Апрель – замечательный месяц для коротких поездок по Киевщине. Ведь природа просыпается, но дороги еще сравнительно пустые.
Почему бы не рассмотреть старинные имения и дворцы среди молодой зелени? О трех достойных внимания локациях расскажем подробнее со ссылкой на kyivregiontours.gov.ua.
Какие 3 архитектурных сокровища Киевщины стоит увидеть уже в этом апреле 2026 года?
Уваровский дом в Ворзеле.
Один из наиболее хорошо сохранившихся дворянских домов Киевщины – вилла графини Натальи Уваровой в Ворзеле, построенная в 1902 году, а впоследствии приобретенная дочерью мецената Федора Терещенко. Она отличается живописной архитектурой – здесь башенка, декоративная резьба, ухоженная парковая зона.
В 2007 году сооружение отреставрировали, и сегодня там действует музей истории и культуры Ворзеля "Уваровский дом" с постоянной экспозицией, выставками и концертами. Апрель – благодатное время для посещения: парк вокруг дома расцветает, и здание выглядит, как на архивных фото начала XX века.
Ворзель, Уваровский дом / Фото rudenko_juliia
Дворец Хоецких в Томашовке.
На Фастовщине в селе Томашовка сохранился дворец в стиле модерн, построенный в 1903 – 1910 годах. Здание отличается асимметричными объемами, балконами с деревянной резьбой и сочетанием камня и дерева, присущим той эпохе.
Дворец имеет статус памятника архитектуры национального значения. Сейчас здесь расположен Ризоположенский скит Свято-Введенского монастыря. Монахи отреставрировали здание, ухаживают за парком, построили фонтан и небольшой зооуголок, где есть ламы, павлины, попугаи и даже страусы, как указывает mykyivregion.com.ua.
Томашовка, дворец Хоецких: смотрите видео oleksandra.pike
Усадьба Штамма в Буче.
На улице Киево-Мироцкой в Буче стоит дом с двумя башнями в неороманском стиле. Это бывшее имение инженера Евгения Штамма, построенное в начале XX века. Штамм был советником правления Киево-Ковельской железной дороги и возвел настоящий миниатюрный замок, окруженный парком.
После 1917 года здесь действовал детский дом, затем санаторий. В 2004 пожар уничтожил интерьеры, и здание было заброшено. В 2019 году имение внесли в Перечень объектов культурного наследия Киевской области. Его архитектура до сих пор впечатляет – особенно в апрельском окружении расцветающего парка.
Буча, усадьба Штамма / Фото _t_l_____
Какие еще интересные туристические локации Киевской области стоит увидеть?
Добраничевка – это село в 80 километрах от Киева, где еще в прошлом веке обнаружили одну из лучше всего сохранившихся стоянок первобытного человека в Украине. Поездка сюда – редкая возможность буквально коснуться доисторической эпохи, в частности костей вымерших животных.
Витачев – живописное село на Днепре неподалеку Переяслава, откуда открываются поразительные пейзажи на реку и пойменные луга. Рядом также заповедник "Переяслав" – уникальный музей под открытым небом, который объединяет более 30 выставок о культуре, быте и истории украинского народа со времен Руси до современности.
