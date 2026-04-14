Чтобы не ехать далеко от столицы: вот 3 дворца на Киевщине, которые стоит посетить в апреле

Апрель – замечательный месяц для коротких поездок по Киевщине. Ведь природа просыпается, но дороги еще сравнительно пустые.

Почему бы не рассмотреть старинные имения и дворцы среди молодой зелени? О трех достойных внимания локациях расскажем подробнее со ссылкой на kyivregiontours.gov.ua.

Какие 3 архитектурных сокровища Киевщины стоит увидеть уже в этом апреле 2026 года?

Уваровский дом в Ворзеле.

Один из наиболее хорошо сохранившихся дворянских домов Киевщины – вилла графини Натальи Уваровой в Ворзеле, построенная в 1902 году, а впоследствии приобретенная дочерью мецената Федора Терещенко. Она отличается живописной архитектурой – здесь башенка, декоративная резьба, ухоженная парковая зона.

В 2007 году сооружение отреставрировали, и сегодня там действует музей истории и культуры Ворзеля "Уваровский дом" с постоянной экспозицией, выставками и концертами. Апрель – благодатное время для посещения: парк вокруг дома расцветает, и здание выглядит, как на архивных фото начала XX века.

Ворзель, Уваровский дом / Фото rudenko_juliia

Дворец Хоецких в Томашовке.

На Фастовщине в селе Томашовка сохранился дворец в стиле модерн, построенный в 1903 – 1910 годах. Здание отличается асимметричными объемами, балконами с деревянной резьбой и сочетанием камня и дерева, присущим той эпохе.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Дворец имеет статус памятника архитектуры национального значения. Сейчас здесь расположен Ризоположенский скит Свято-Введенского монастыря. Монахи отреставрировали здание, ухаживают за парком, построили фонтан и небольшой зооуголок, где есть ламы, павлины, попугаи и даже страусы, как указывает mykyivregion.com.ua.

Томашовка, дворец Хоецких: смотрите видео oleksandra.pike

Усадьба Штамма в Буче.

На улице Киево-Мироцкой в Буче стоит дом с двумя башнями в неороманском стиле. Это бывшее имение инженера Евгения Штамма, построенное в начале XX века. Штамм был советником правления Киево-Ковельской железной дороги и возвел настоящий миниатюрный замок, окруженный парком.

После 1917 года здесь действовал детский дом, затем санаторий. В 2004 пожар уничтожил интерьеры, и здание было заброшено. В 2019 году имение внесли в Перечень объектов культурного наследия Киевской области. Его архитектура до сих пор впечатляет – особенно в апрельском окружении расцветающего парка.

Буча, усадьба Штамма / Фото _t_l_____

