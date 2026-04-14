Щоб не їхати далеко від столиці: ось 3 палаци на Київщині, які варто відвідати у квітні

Квітень – чудовий місяць для коротких поїздок Київщиною. Адже природа прокидається, але дороги ще порівняно порожні.

Чому б не роздивитися старовинні маєтки й палаци серед молодої зелені? Про три варті уваги локації розповімо докладніше з посиланням на kyivregiontours.gov.ua.

Які 3 архітектурні скарби Київщини варто побачити вже цього квітня 2026 року?

Уваровський дім у Ворзелі.

Один із найкраще збережених дворянських будинків Київщини – вілла графині Наталії Уварової у Ворзелі, збудована 1902 року, а згодом придбана донькою мецената Федора Терещенка. Вона вирізняється мальовничою архітектурою – тут башточка, декоративне різьблення, доглянута паркова зона.

У 2007 році споруду відреставрували, і сьогодні там діє музей історії та культури Ворзеля "Уваровський дім" із постійною експозицією, виставками й концертами. Квітень – вдячний час для відвідування: парк довкола будинку розцвітає, і будівля має схожий вигляд, як на архівних фото початку XX століття.

Ворзель, Уваровський дім / Фото rudenko_juliia

Палац Хоєцьких у Томашівці.

На Фастівщині у селі Томашівка зберігся палац у стилі модерн, збудований у 1903 – 1910 роках. Будівля вирізняється асиметричними об'ємами, балконами з дерев'яним різьбленням і поєднанням каменю та дерева, притаманним тій добі.

Палац має статус пам'ятки архітектури національного значення. Нині тут розташований Ризоположенський скит Свято-Введенського монастиря. Монахи відреставрували будівлю, доглядають парк, збудували фонтан і невеликий зоокуток, де є лами, павичі, папуги й навіть страуси, як вказує mykyivregion.com.ua.

Томашівка, палац Хоєцьких: дивіться відео oleksandra.pike

Садиба Штамма у Бучі.

На вулиці Києво-Мироцькій у Бучі стоїть будинок із двома баштами у неороманському стилі. Це колишній маєток інженера Євгена Штамма, збудований на початку XX століття. Штамм був радником правління Києво-Ковельської залізниці й звів справжній мініатюрний замок, оточений парком.

Після 1917 року тут діяв дитячий будинок, потім санаторій. У 2004 пожежа знищила інтер'єри, і будівлю занедбали. У 2019 році маєток внесли до Переліку об'єктів культурної спадщини Київської області. Його архітектура досі вражає – особливо у квітневому оточенні парку, що розцвітає.

Буча, садиба Штамма / Фото _t_l_____

