Щоб не їхати далеко від столиці: ось 3 палаци на Київщині, які варто відвідати у квітні
- Уваровський дім у Ворзелі – збережена вілла графині Наталії Уварової, яка діє як музей.
- Палац Хоєцьких у Томашівці – пам'ятка архітектури, де зараз розташований Ризоположенський скит Свято-Введенського монастиря.
- Садиба Штамма у Бучі – колишній маєток з неороманською архітектурою, внесений до списку культурної спадщини.
Квітень – чудовий місяць для коротких поїздок Київщиною. Адже природа прокидається, але дороги ще порівняно порожні.
Чому б не роздивитися старовинні маєтки й палаци серед молодої зелені? Про три варті уваги локації розповімо докладніше з посиланням на kyivregiontours.gov.ua.
Які 3 архітектурні скарби Київщини варто побачити вже цього квітня 2026 року?
Уваровський дім у Ворзелі.
Один із найкраще збережених дворянських будинків Київщини – вілла графині Наталії Уварової у Ворзелі, збудована 1902 року, а згодом придбана донькою мецената Федора Терещенка. Вона вирізняється мальовничою архітектурою – тут башточка, декоративне різьблення, доглянута паркова зона.
У 2007 році споруду відреставрували, і сьогодні там діє музей історії та культури Ворзеля "Уваровський дім" із постійною експозицією, виставками й концертами. Квітень – вдячний час для відвідування: парк довкола будинку розцвітає, і будівля має схожий вигляд, як на архівних фото початку XX століття.
Ворзель, Уваровський дім / Фото rudenko_juliia
Палац Хоєцьких у Томашівці.
На Фастівщині у селі Томашівка зберігся палац у стилі модерн, збудований у 1903 – 1910 роках. Будівля вирізняється асиметричними об'ємами, балконами з дерев'яним різьбленням і поєднанням каменю та дерева, притаманним тій добі.
Палац має статус пам'ятки архітектури національного значення. Нині тут розташований Ризоположенський скит Свято-Введенського монастиря. Монахи відреставрували будівлю, доглядають парк, збудували фонтан і невеликий зоокуток, де є лами, павичі, папуги й навіть страуси, як вказує mykyivregion.com.ua.
Томашівка, палац Хоєцьких: дивіться відео oleksandra.pike
Садиба Штамма у Бучі.
На вулиці Києво-Мироцькій у Бучі стоїть будинок із двома баштами у неороманському стилі. Це колишній маєток інженера Євгена Штамма, збудований на початку XX століття. Штамм був радником правління Києво-Ковельської залізниці й звів справжній мініатюрний замок, оточений парком.
Після 1917 року тут діяв дитячий будинок, потім санаторій. У 2004 пожежа знищила інтер'єри, і будівлю занедбали. У 2019 році маєток внесли до Переліку об'єктів культурної спадщини Київської області. Його архітектура досі вражає – особливо у квітневому оточенні парку, що розцвітає.
Буча, садиба Штамма / Фото _t_l_____
Які ще цікаві туристичні локації Київської області варто побачити?
Добраничівка – це село за 80 кілометрів від Києва, де ще у минулому столітті виявили одну з найкраще збережених стоянок первісної людини в Україні. Поїздка сюди – рідкісна можливість буквально торкнутися доісторичної епохи, зокрема кісток вимерлих тварин.
Витачів – мальовниче село на Дніпрі неподалік Переяслава, звідки відкриваються здатні вразити пейзажі на річку і заплавні луки. Поруч також заповідник "Переяслав" – унікальний музей просто неба, який об'єднує понад 30 виставок про культуру, побут та історію українського народу від часів Русі до сучасності.
