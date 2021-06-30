Два голых туриста испугались оленя и потерялись в заповеднике: детали курьеза

Ценителей солнечных ванн голышом пришлось спасать полиции из-за того, что они потерялись в кустах в Австралии. Их оштрафовали за нарушение карантина.

Двое мужчин загорали на удаленном пляже. Там их напугал олень, и они были вынуждены бежать в лес.

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В итоге они потерялись и звали на помощь – у одного из них был телефон. 30-летний голый беглец заявил в полицию, что заблудился в зарослях Королевского национального парка в городе Отфорд, что в 40 километрах от Сиднея.

Их искала полиция и спасатели с применением вертолета.

30-летнего голого мужчину, который направлялся с рюкзаком по тропе нашли, а впоследствии и его 49-летнего товарища, частично одетого.

Обоих оштрафовали на 1 000 австралийских долларов за нарушение коронавирусных ограничений.

Трудно вводить какие-то нормы против идиотов, – оценил ситуацию руководитель местной полиции Мик Фуллер.

Он также посетовал на то, что инцидент заставил спасателей самым рисковать в условиях локдауна и отвлекать ресурсы от важных дел.

Отметим, ранее в Национальном парке "Сноудония" в Великобритании ошибочно предложили посетить "зону секса".