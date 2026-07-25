Недалеко от Львова растут дубы, которые помнят времена Хмельницкого: где их найти

Всего в 14 километрах от Львова можно увидеть деревья, которым уже несколько веков. Местные легенды связывают их с Богданом Хмельницким, а официальный статус природного памятника подтверждает их особую ценность.

Недалеко от Винников, в селе Подгорное Львовской области, растут три вековых дуба, известные как дубы Богдана Хмельницкого. Это ботанический памятник природы местного значения, что находится под охраной государства.

Почему дубы назвали в честь Богдана Хмельницкого?

Три дуба Богдана Хмельницкого расположены в северо-восточной части села Подгорное. Они занимают площадь 0,07 гектара, а статус ботанического памятника природы местного значения получили 9 октября 1984 года решением Львовского облисполкома. В настоящее время деревья находятся в ведении Миклашевского сельского совета.

Как сообщает Baitsar.blogpost, согласно местной легенде, именно под этими дубами останавливался гетман Богдан Хмельницкий, когда направлялся на осаду Львова. Известно, что гетман совершил два похода в Галичину: в 1648 и 1655 годах, и во время обеих кампаний его путь пролегал через Винниковщину.

Как выглядят три дуба / инстаграм lvivmydream

Впрочем, существует и другое объяснение названия. Историческими личностями часто называют очень старые деревья, чтобы подчеркнуть их возраст. Именно поэтому название "дубы Богдана Хмельницкого" не является доказательством того, что гетман действительно бывал возле этих деревьев, но свидетельствует о том, что они растут еще с XVII века.

По оценкам, дубам примерно 400 – 500 лет. Это означает, что они могли расти еще при жизни Богдана Хмельницкого. Именно сохранение этих трех вековых деревьев и стало главной причиной создания природоохранного объекта.

Где находится село Подгорное: смотреть на картах