Неподалік Винників, у селі Підгірне Львівської області, ростуть 3 вікові дуби, які відомі як дуби Богдана Хмельницького. Це ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, що охороняється державою.

Чому дуби назвали на честь Богдана Хмельницького?

Три дуби Богдана Хмельницького розташовані у північно-східній частині села Підгірне. Вони займають площу 0,07 гектара, а статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення отримали 9 жовтня 1984 року рішенням Львівського облвиконкому. Нині дерева перебувають у віданні Миклашівської сільської ради.

Як повідомляє Baitsar.blogpost, згідно з місцевою легендою, саме під цими дубами зупинявся гетьман Богдан Хмельницький, коли прямував на облогу Львова. Відомо, що гетьман здійснив два походи до Галичини: у 1648 та 1655 роках, і під час обох кампаній його шлях пролягав через Винниківщину.

Як виглядають три дуби / інстаграм lvivmydream

Втім, існує й інше пояснення назви. Історичними постатями часто називають дуже старі дерева, щоб підкреслити їхній вік. Саме тому назва "дуби Богдана Хмельницького" не є доказом того, що гетьман дійсно перебував біля цих дерев, але свідчить про те, що вони ростуть ще з 17 століття.

За оцінками, дубам приблизно 400 – 500 років. Це означає, що вони могли рости ще за життя Богдана Хмельницького. Саме збереження цих трьох вікових дерев і стало головною причиною створення природоохоронного об'єкта.

Де розташоване село Підгірне: дивитись на картах