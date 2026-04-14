5 городов Европы, о которых мало кто слышал: способны удивить больше Рима
- Пула, Хорватия, известна своим амфитеатром и венецианской архитектурой.
- Луго, Испания, славится сохранившимися римскими стенами и собором Санта-Мария.
- Пловдив, Болгария, имеет римские остатки, в частности греко-римский театр.
- Оринж, Франция, известен своим сохранившимся римским театром, входящим в список ЮНЕСКО.
- Равенна, Италия, славится базиликами с VI века, украшенными мозаиками.
Швейцарские Альпы или морские побережья Средиземноморья уже давно стали символами европейского отдыха. Однако путешественников в последнее время начала привлекать атмосфера Старого Света.
Узкие улочки, старинные замки на холмах и запутанные кварталы исторических центров создают тот самый эффект, ради которого люди возвращаются в Европу, пишет Travel Off Path.
Именно такие места дарят ощущение путешествия во времени. Они действительно уникальные, поэтому их стоит открыть для себя.
Какие есть особые города в Европе?
Пула, Хорватия
Расположенная на побережье Адриантики, Пула остается в тени популярных направлений Хорватии, однако именно в этом ее главное преимущество.
Здесь сочетаются галечные пляжи с прозрачной водой, а архитектура окутана венецианским стилем – с пастельными фасадами и зелеными ставнями.
В Пуле сохранился один из лучших амфитеатров Европы. Эпиптическая арена возведена еще в I веке почти полностью уцелела, поэтому все четыре стороны сооружения до сих пор стоят.
Необычные города Европы, о которых мало кто знает / Фото Pinterest
Луго, Испания
В регионе Галисия спрятался город Луго, который часто остается без внимания туристов. Его уникальность заключается в сохранившихся римских стенах, окружающих исторический центр.
Здесь выделяется собор Санта-Мария – достопримечательность с чертами романского стиля, дополненного готикой и барокко.
Пловдив, Болгария
Болгария редко ассоциируется с римской империей, но Пловдив доказывает обратное. Когда-то этот город играл важную роль, поскольку располагался на стратегическом пути между Адриатикой и Константинополем.
Остатки античного города теперь можно увидеть вплетенные в современное пространство. Пловдив привлекает атмосферой – мощеными дорогами, яркими домами и особым уютом мест. Жемчужиной является греко-римский театр, расположенный на холме с видом на город.
Оринж, Франция
Город в Провансе скрывает римский театр, который чудом сохранился до наших дней. Сцена и задняя стена остались практически нетронутыми, а высота в 37 метров поражает масштабами.
Объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из наиболее хорошо сохранившихся римских театров в мире.
Равенна, Италия
Когда-то она была столицей Западной Римской империи, поэтому следы этого прошлого ощутимы на каждом шагу.
Город славится базиликами VI века, украшенные мозаиками, которые сохранились по сей день. В базилике Сант-Аполлинаре-Нуово можно увидеть цикл из 26 мозаик, которые иллюстрируют события Нового Завета.
В какие дешевые города можно поехать весной?
Весна – идеальный сезон для бюджетных путешествий благодаря более низким ценам на авиабилеты и проживание, а также меньшему количеству туристов, пишет In Journal. Среди бюджетных направлений весной выделяют Будапешт, Краков, Порту, Сараево и Софию, где сочетаются доступные цены и культурные впечатления.
Частые вопросы
