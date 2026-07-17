Миллионы туристов едут в Северную Ирландию ради камней: что в них такого особенного

На северном побережье Северной Ирландии есть место, которое на протяжении десятилетий вызывает споры среди туристов: это творение природы или след древней легенды? Необычные каменные колонны стали одной из самых известных природных достопримечательностей Европы, а история их происхождения соединила науку, мифы и многовековую историю.

Дорога гигантов – одна из самых популярных туристических достопримечательностей Северной Ирландии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно сюда приезжают миллионы путешественников, чтобы увидеть почти 40 тысяч базальтовых колонн, покрывающих побережье графства Антрим. Этот природный феномен сформировался более 50 миллионов лет назад в результате вулканической активности, хотя местные легенды объясняют его появление совсем иначе.

Почему дорога гигантов уникальна?

Колонны простираются вдоль побережья на несколько километров. Они различаются по размеру и высоте, а самые большие достигают около 12 метров. Именно правильная геометрия камней часто удивляет туристов больше всего, ведь создается впечатление, будто их кто-то специально вырезал.

Вокруг дороги гигантов простирается живописное побережье с высокими скалами, морскими пейзажами и пешеходными маршрутами. Именно сочетание необычной геологии и дикой природы сделало это место одной из главных туристических достопримечательностей Северной Ирландии.

Дорога гигантов / фото Canva

Как на самом деле образовалась дорога гигантов?

Несмотря на многочисленные легенды, происхождение дороги гигантов давно объяснили геологи. Около 50 миллионов лет назад на этой территории происходили мощные вулканические извержения. Раскаленная базальтовая лава выходила на поверхность Земли и постепенно остывала.

В ходе этого процесса горная порода начала равномерно растрескиваться, образуя характерные многоугольные колонны, которые сохранились до наших дней. Хотя местные жители знали об этом месте на протяжении многих веков, широкую известность оно приобрело лишь в 1692 году, когда о нем узнали ученые.

Представители Королевского общества начали исследовать необычные скалы, однако далеко не все тогда верили, что природа могла создать столь правильные формы. Некоторые даже предполагали, что колонны высекли люди с помощью инструментов. Лишь в XVIII веке, когда ученые лучше поняли природу вулканических процессов, стало очевидно, что "Дорога гигантов" является результатом геологических изменений, а не человеческого труда.

В 1986 году этот природный памятник был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня за территорией присматривает National Trust, который занимается ее сохранением и контролирует воздействие большого количества туристов.

Почему дорогу гигантов связывают с легендами и что еще стоит увидеть поблизости?

Несмотря на научное объяснение, самой известной остается местная легенда о великане Финне Маккуле. По преданию, он хотел встретиться в поединке со шотландским великаном Бенандоннером. Чтобы добраться до соперника через море, Финн якобы начал бросать в воду огромные куски скал, образовав каменную дорогу между Ирландией и Шотландией. Именно благодаря этой истории природная достопримечательность получила название "Дорога гигантов".

Туристы приезжают сюда не только ради самих каменных колонн. Рядом расположен современный Visitor Centre, где можно больше узнать о геологии и истории побережья. Недалеко от дороги гигантов находится средневековый замок Данлюс, руины которого возвышаются на базальтовой скале над морем.

Еще одна популярная достопримечательность подвесной мост Каррик-а-Рид, соединяющий материк с небольшим островом. Любителям виски стоит посетить городок Бушмиллс, где работает одна из старейших винокурен Северной Ирландии. А для тех, кто любит активный отдых, вдоль побережья проложено несколько пешеходных маршрутов различной сложности, в частности Red Trail, Blue Trail и многодневный Causeway Coast Trail.

Лучшим временем для посещения дороги гигантов считается период с мая по сентябрь, хотя именно тогда здесь больше всего туристов. Чтобы избежать толп, путешественникам рекомендуют приезжать рано утром или планировать поездку в холодные месяцы. Сама природная достопримечательность открыта для посещения бесплатно, а билет требуется только для входа в информационно-посетительский центр.