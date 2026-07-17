Дорога велетнів – це одна з найпопулярніших туристичних локацій Північної Ірландії та об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку сюди приїжджають мільйони мандрівників, щоб побачити майже 40 тисяч базальтових колон, які вкривають узбережжя графства Антрім. Цей природний феномен сформувався понад 50 мільйонів років тому внаслідок вулканічної активності, хоча місцеві легенди пояснюють його появу зовсім інакше.

Чим унікальна дорога велетнів?

Колони простягаються вздовж узбережжя на кілька кілометрів. Вони різняться за розміром і висотою, а найбільші сягають близько 12 метрів. Саме правильна геометрія каменів часто дивує туристів найбільше, адже складається враження, ніби їх хтось спеціально вирізав.

Навколо дороги велетнів простягається мальовниче узбережжя з високими скелями, морськими краєвидами та пішохідними маршрутами. Саме поєднання незвичайної геології та дикої природи зробило це місце однією з головних туристичних візитівок Північної Ірландії.

Дорога велетнів / фото Canva

Як насправді утворилася дорога велетнів?

Попри численні легенди, походження дороги велетнів давно пояснили геологи. Близько 50 мільйонів років тому на цій території відбувалися потужні вулканічні виверження. Розпечена базальтова лава виходила на поверхню Землі та поступово охолоджувалася.

Під час цього процесу гірська порода почала рівномірно розтріскуватися, утворюючи характерні багатокутні колони, які збереглися донині. Хоча місцеві жителі знали про це місце протягом багатьох століть, широку популярність воно отримало лише у 1692 році, коли про нього дізналися науковці.

Представники Королівського товариства почали досліджувати незвичайні скелі, однак далеко не всі тоді вірили, що природа могла створити настільки правильні форми. Деякі навіть припускали, що колони висікли люди за допомогою інструментів. Лише у 18 столітті, коли вчені краще зрозуміли природу вулканічних процесів, стало очевидно, що дорога велетнів є результатом геологічних змін, а не людської роботи.

У 1986 році природну пам'ятку внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні територією опікується National Trust, який займається її збереженням та контролює вплив великої кількості туристів.

Чому дорогу велетнів пов'язують із легендами та що ще варто побачити поруч?

Попри наукове пояснення, найбільш відомою залишається місцева легенда про велетня Фінна Маккула. За переказами, він хотів зустрітися в поєдинку зі шотландським велетнем Бенандоннером. Щоб дістатися до суперника через море, Фінн нібито почав кидати у воду величезні шматки скель, утворивши кам'яний шлях між Ірландією та Шотландією. Саме через цю історію природна пам'ятка отримала назву "Дорога велетнів".

Туристи приїжджають сюди не лише заради самих кам'яних колон. Поруч розташований сучасний Visitor Centre, де можна більше дізнатися про геологію та історію узбережжя. Недалеко від дороги велетнів знаходиться середньовічний замок Данлюс, руїни якого височіють на базальтовій скелі над морем.

Ще одна популярна локація – це підвісний міст Каррік-а-Рід, що з'єднує материк із невеликим островом. Любителям віскі варто завітати до містечка Бушміллс, де працює одна з найстаріших винокурень Північної Ірландії. А для тих, хто любить активний відпочинок, уздовж узбережжя прокладено кілька пішохідних маршрутів різної складності, зокрема Red Trail, Blue Trail та багатоденний Causeway Coast Trail.

Найкращим часом для відвідування дороги велетнів вважається період із травня до вересня, хоча саме тоді тут найбільше туристів. Щоб уникнути натовпу, мандрівникам рекомендують приїжджати рано-вранці або планувати поїздку у холодні місяці. Сама природна пам'ятка є відкритою для відвідування безкоштовно, тоді як квиток потрібен лише до інформаційно-відвідувального центру.