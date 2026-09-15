Стоимость круиза – это только начало: за что придется доплачивать на борту

Билет на круизный лайнер может стоить немало, но эта сумма не обязательно означает, что все расходы на отдых уже позади. Во время путешествия пассажиры могут столкнуться с дополнительными расходами, которые существенно увеличат итоговый бюджет.

О дополнительных расходах во время отдыха на круизе рассказала украинская блогерша keibalo.a в своем инстаграме.

Сколько нужно платить за обслуживание ежедневно?

Помимо стоимости путевки пассажиру необходимо учитывать ежедневный сервисный сбор. Он составляет 15 – 25 евро на человека в день. Для круиза продолжительностью 7 дней это уже превращается в заметную сумму. Поэтому при планировании поездки стоит учитывать не только цену самой путевки, но и обязательные расходы, которые накапливаются в течение всего пребывания на корабле.

Какие дополнительные услуги предлагаются на круизном лайнере / инстаграм keibalo.a

При регистрации на лайнере также берут данные банковской карты. В дальнейшем средства за определенные расходы могут автоматически списываться именно с нее.

За что еще придется доплачивать?

Не все услуги и товары на борту входят в стоимость круиза. Дополнительно нужно платить за напитки, алкоголь и покупки из мини бара. Отдельной статьей расходов может стать интернет. Для тех, кто хочет оставаться на связи во время пребывания в море, пакет стоит от 70 евро за одно устройство на 7 дней.

Но отказаться от этой услуги также можно. Когда лайнер находится недалеко от берега, мобильная связь иногда может работать, поэтому покупать отдельный пакет интернета нужно не всегда.