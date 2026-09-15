О дополнительных расходах во время отдыха на круизе рассказала украинская блогерша keibalo.a в своем инстаграме.

Сколько нужно платить за обслуживание ежедневно?

Помимо стоимости путевки пассажиру необходимо учитывать ежедневный сервисный сбор. Он составляет 15 – 25 евро на человека в день. Для круиза продолжительностью 7 дней это уже превращается в заметную сумму. Поэтому при планировании поездки стоит учитывать не только цену самой путевки, но и обязательные расходы, которые накапливаются в течение всего пребывания на корабле.

Какие дополнительные услуги предлагаются на круизном лайнере / инстаграм keibalo.a

При регистрации на лайнере также берут данные банковской карты. В дальнейшем средства за определенные расходы могут автоматически списываться именно с нее.

За что еще придется доплачивать?

Не все услуги и товары на борту входят в стоимость круиза. Дополнительно нужно платить за напитки, алкоголь и покупки из мини бара. Отдельной статьей расходов может стать интернет. Для тех, кто хочет оставаться на связи во время пребывания в море, пакет стоит от 70 евро за одно устройство на 7 дней.

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Но отказаться от этой услуги также можно. Когда лайнер находится недалеко от берега, мобильная связь иногда может работать, поэтому покупать отдельный пакет интернета нужно не всегда.