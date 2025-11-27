Укр Рус
Travel Европа и мир Встреча у культового бомбардировщика: в Британии на один день откроют аэропорт и вот почему
27 ноября, 18:24
3

Встреча у культового бомбардировщика: в Британии на один день откроют аэропорт и вот почему

Милена Бордакова
Основные тезисы
  • Аэропорт Донкастер Шеффилд, закрыт в 2022 году, проведет забег Run the Runway по взлетно-посадочной полосе 21 марта 2026 года.
  • Планируется перезапуск аэропорта за 193 миллиона фунтов стерлингов, с возможным возвращением пассажирских рейсов в 2027 – 2028 годах.

Закрытый в Великобритании аэропорт, который прекратил работу из-за финансовых проблем в 2022 году, уже весной 2026 года проведет масштабное однодневное событие. Что именно будет происходить – читайте в нашей статье.

Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на The Sun.

Смотрите также Путь к самолету прямо через пляж: топ 12 невероятных аэропортов мира, в которые трудно поверить

Какое событие будет происходить в известном закрытом аэропорту Великобритании?

Аэропорт Донкастер Шеффилд, который закрылся в 2022 году из-за финансовых проблем, приглашает людей на однодневное событие. Организаторы Libra Races проведут забег Run the Runway прямо по взлетно-посадочной полосе.

Vulcan Bomber / фото LibraRaces

Участники могут выбрать дистанцию 3,5 километров (от 7 лет) или 5,8 километров (от 12 лет). Бегуны получат медали и смогут сфотографироваться с самолетом Vulcan Bomber. Билеты стоят примерно 19 – 26 долларов США.

Аэропорт открылся в 2005 году как аэропорт Робин Гуда, а в 2016-м его переименовали в Донкастер Шеффилд. Здесь работали авиакомпании TUI и Wizz Air на направления по Европе. Закрылся он в 2022 году из-за убытков компании Peel Group.

Смотрите также Миллиард евро на аэропорт, который теперь стоит пустым и заброшенным: где именно он расположен

Сейчас планируется перезапуск аэропорта за 193 миллионов фунтов стерлингов. Пассажирские рейсы могут вернуться в 2027 – 2028 годах, сначала грузовые, а затем пассажирские. Повторное открытие может принести экономике до 5 миллиардов фунтов.

Как пишет FreePress, мероприятие состоится 21 марта 2026 года в 11:00. Все подробности о событии можно узнать на официальном сайте.

Какой еще аэропорт стоит посетить туристам?

  • Мы уже рассказывали о самом красивом аэропорту в мире, от которого захватывает дух. Он больше похож на развлекательный центр, чем на аэропорт, но при этом он славится безупречной организацией – быстрым прохождением контроля, высоким уровнем сервиса и тому подобное.

  • На территории аэропорта есть более 1000 магазинов и ресторанов, сад, в котором живут около тысячи бабочек, бесплатные кинотеатры для всех посетителей. Многие туристы специально планируют время на исследование аэропорта Чанги, ведь он точно стоит целого дня.

Частые вопросы

Какое событие состоится в закрытом аэропорту Донкастер Шеффилд?

Аэропорт Донкастер Шеффилд, который закрылся в 2022 году, приглашает людей на однодневное событие - забег Run the Runway, организованный Libra Races, который будет проходить по взлетно-посадочной полосе.

Какие дистанции могут выбрать участники забега Run the Runway?

Участники могут выбрать дистанцию 3,5 километров (от 7 лет) или 5,8 километров (от 12 лет), получить медали и сфотографироваться с самолетом Vulcan Bomber.

Когда планируется повторное открытие аэропорта Донкастер Шеффилд для пассажирских рейсов?

Повторное открытие аэропорта Донкастер Шеффилд планируется в 2027 – 2028 годах, сначала для грузовых, а затем для пассажирских рейсов.