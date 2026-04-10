На этом греческом острове есть Долина бабочек: туристы от нее в восторге
- Родос предлагает туристам активную ночную жизнь, исторические места и разнообразную природу, в частности Долину бабочек с уникальным лесом ликвидамбару.
- Путешествие на Родос можно совершить самолетом до международного аэропорта или живописными паромами из Афин, длящихся от 12 до 17 часов.
Самый большой остров архипелага Додеканес – Родос – туристы выбирают за активную ночную жизнь, однако часто за этим скрывается богатая история, атмосферный Старый город и разнообразная природа.
На Родосе есть множество живописных пляжей, заповедников и природных источников, пишет Travel + Leisure. Специалисты отмечают, что в Родосе легко совместить спокойный отдых, яркие вечеринки и активные развлечения на воде.
Что делать туристам на Родосе?
Посетить Мусульманскую библиотеку
В Старом городе расположена историческая библиотека, основанная еще в XVIII веке. Здесь хранится более 2 тысяч книг на разных языках, среди которых есть османские исторические издания.
Совершить морскую прогулку
Из гавани Мандраки можно отправиться на морскую прогулку на лодке со стеклянным дном или выбрать путешествие к острову Сими.
Увидеть Долину бабочек
Туристы имеют возможность на Родосе посетить живописный природный парк с деревянными тропами, ручьями и водопадами. В середине лета здесь можно увидеть скопления бабочек.
Как выглядит Долина бабочек: смотрите видео
В долине Петалудес расположен единственный в Европе природный лес восточного ликвидамбара, пишет Sights. Аромат именно этих деревьев привлекает ночных бабочек Медведица Гера. Туристам может показаться издалека, что это не бабочки, а необычные листья – такие они особенные.
В небольшой долине собирается такое количество бабочек, что они покрывают почти все видимые поверхности – от листьев до камней. Миграция начинается с конца мая, уже после сезона дождей.
Долина бабочек на карте
Путешественникам советуют планировать поездку весной или осенью – с апреля по июнь или с сентября по октябрь. Именно в это время туристов меньше всего, радует приятная температура и достаточно доступные цены.
Самый быстрый способ добраться на Родос – самолетом. На острове работает международный аэропорт, куда регулярно летают рейсы из Афин и других европейских городов.
Альтернативой являются паромы – путь получится длиннее, но намного живописнее. Из Афин дорога может длиться от 12 до 17 часов, а маршруты соединяют Родос с Критом и Кикладами.
Какие районы стоит посетить?
Старый город
Он считается главной исторической жемчужиной острова, окружен средневековыми стенами. Это объект наследия ЮНЕСКО с узкими улочками.
Родос понравится многим туристам
Линдос
Один из самых живописных уголков Родоса. Город расположен у подножия Акрополя, а туристов больше всего поражают белые дома и цветущие улицы.
Западное побережье
Этот район менее людный, а побережье привлекают любителей активного отдыха. Здесь много мест для виндсерфинга, пеших маршрутов и даже винодельческий регион.
Чтобы иметь свободу движения и возможность исследовать отдаленные локации – стоит арендовать автомобиль.
