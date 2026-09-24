Во Львове пройдут "Дни Японии": что интересного подготовили для посетителей

Львов на несколько дней превратится в площадку для знакомства с японской культурой. В программе фестиваля будут представлены традиционные виды искусства, современная поп-культура, боевые искусства и японская кухня.

О проведении тематических мероприятий сообщили на Lviv Travel. Главное событие состоится 25 сентября в центре города, однако знакомство с японской культурой на этом не закончится.

Что произойдет на площади Рынок?

Главной локацией "Дней Японии" станет площадь Рынок. Фестиваль продлится 25 сентября с 14:00 до 21:00, а посетить его можно будет бесплатно. Гости смогут принять участие в мастер-классах, посвященных японским традициям и искусству.

Например, желающим предложат заняться оригами, попробовать суми-э и познакомиться с кинцуги. Также запланирована роспись тарелок по мотивам работ японского художника Кацушики Хокусая.

Отдельная часть программы будет посвящена японской одежде и культуре. В городском музее можно будет увидеть выставку кимоно и юката, а также посетить лекции о Японии. Не обойдется и без современной составляющей. На фестивале представят комиксы, атрибутику из аниме и ретро сувениры.

"Дни Японии" во Львове / фото Lviv Travel

Какие развлечения и гастрономические изыски подготовили для гостей?

Для посетителей также проведут показательные выступления по айкидо и дзюдо. А одним из центральных направлений фестиваля станет японская кухня. На площади Рынок будет работать зона Japanese Street Food, которую организуют Миша Кацурин и Сергей Хегай. Свои гастрономические предложения представят заведения "Японский привет", Red Monkey, Shima, Katsuteira и Omma.

Но "Дни Японии" во Львове не ограничатся одним днем. В течение следующей недели тематические мероприятия будут проходить в различных городских культурных учреждениях. Во Львовском органном зале состоится концерт-лекция "Японская флейта". В Музее Соломии Крушельницкой запланированы чайная церемония и тематические экскурсии.

Еще одним событием станет Japan Weekend в парке "Ореховый Гай" и Lviv Film Center. Кроме того, в городских библиотеках и помещениях "Гомин Центр" организуют литературные путешествия, виртуальные экскурсии и мастер классы.