Про проведення тематичних заходів повідомили у Lviv Travel. Основна подія відбудеться 25 вересня в центрі міста, однак знайомство з японською культурою на цьому не завершиться.

Що відбудеться на площі Ринок?

Головною локацією "Днів Японії" стане площа Ринок. Фестиваль триватиме 25 вересня з 14:00 до 21:00, а відвідати його можна буде безкоштовно. Гості зможуть взяти участь у майстер-класах, присвячених японським традиціям і мистецтву.

Наприклад, охочим пропонуватимуть зайнятися орігамі, спробувати сумі-е та познайомитися з кінцугі. Також запланований розпис тарілок за мотивами робіт японського художника Кацушіки Хокусая.

Окрему частину програми присвятять японському одягу та культурі. У музеї міста можна буде побачити виставку кімоно та юкат, а також відвідати лекції про Японію. Не обійдеться і без сучасної складової. На фестивалі представлять комікси, атрибутику з аніме та ретро-сувеніри.

"Дні Японії" у Львові / фото Lviv Travel

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Які розваги та гастрономію підготували для гостей?

Для відвідувачів також проведуть показові виступи з айкідо та дзюдо. А одним із центральних напрямів фестивалю стане японська кухня. На площі Ринок працюватиме зона Japanese Street Food, яку організують Міша Кацурін та Сергій Хегай. Свої гастрономічні пропозиції представлять заклади "Японський привіт", Red Monkey, Shima, Katsuteira та Omma.

Але "Дні Японії" у Львові не обмежаться одним днем. Протягом наступного тижня тематичні заходи проходитимуть у різних міських культурних інституціях. У Львівському органному залі відбудеться концерт-лекція "Японська флейта". У Музеї Соломії Крушельницької запланували чайну церемонію та тематичні екскурсії.

Ще однією подією стане Japan Weekend у парку "Горіховий Гай" та Lviv Film Center. Крім того, у міських бібліотеках і просторах "Гомін Центр" організують літературні мандрівки, віртуальні подорожі та майстер-класи.