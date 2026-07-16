Музей в Днепре вошел в четверку лучших в мире: почему он покорил международное жюри

Украинский музей вошел в число мировых лидеров престижного международного рейтинга, в который ежегодно попадают сотни культурных учреждений из разных стран. Высокую оценку он получил благодаря своей работе, которая помогает популяризировать историческое наследие и привлекать внимание к культуре даже в сложных условиях.

Об этом сообщило издание "Вести Приднепровья". Днепропетровский национальный исторический музей имени Дмитрия Яворницкого вошел в число лучших музеев мира по итогам международной акции MuseumWeek 2026. По итогам ежегодного проекта он занял четвертое место в мире в престижной категории GLAM, которая оценивает деятельность культурных учреждений в цифровом пространстве.

Что такое MuseumWeek и почему эта награда считается престижной?

MuseumWeek – это международная культурная акция, которая традиционно проходит в мае и объединяет музеи, галереи, библиотеки и архивы со всего мира. Ежегодно к проекту присоединяются тысячи культурных учреждений, которые представляют свою деятельность, рассказывают об истории, искусстве и культурном наследии через социальные сети.

Несмотря на вызовы полномасштабной войны, в этом году среди участников снова были украинские культурные учреждения. Одним из них стал Днепропетровский национальный исторический музей имени Дмитрия Яворницкого.

Почему музей получил высокое международное признание?

Категория GLAM оценивает, насколько эффективно музеи и другие культурные учреждения работают в социальных сетях, популяризируют историческое и культурное наследие, привлекают новую аудиторию и поддерживают коммуникацию с посетителями.

Как сообщили в музее, в этом году в категории GLAM было зарегистрировано более 700 культурных учреждений из разных стран. В финальный рейтинг вошли лишь 83 самых активных музейных аккаунта мира, среди которых музей имени Дмитрия Яворницкого занял почетное четвертое место.

Что помогло украинскому музею войти в мировую четверку?

В музее отмечают, что международное признание стало результатом системной работы всего коллектива. Учреждение активно рассказывает об истории и культурном наследии Украины, создает современный цифровой контент и постоянно поддерживает связь со своей аудиторией.

Даже в условиях полномасштабной войны музей продолжает популяризировать украинскую культуру, демонстрируя, что современные цифровые инструменты помогают сохранять историческую память и знакомить мир с культурным наследием Украины.