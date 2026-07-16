Про це повідомило видання "Вісті Придніпров'я". Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького увійшов до числа найкращих музеїв світу за підсумками міжнародної акції MuseumWeek 2026. За результатами щорічного проєкту він посів четверте місце у світі в престижній категорії GLAM, яка оцінює діяльність культурних закладів у цифровому просторі.

Що таке MuseumWeek і чому ця відзнака є престижною?

MuseumWeek – це міжнародна культурна акція, яка традиційно проходить у травні та об'єднує музеї, галереї, бібліотеки та архіви з усього світу. Щороку до проєкту долучаються тисячі культурних установ, які презентують свою діяльність, розповідають про історію, мистецтво та культурну спадщину через соціальні мережі.

Попри виклики повномасштабної війни, цього року серед учасників знову були українські культурні установи. Однією з них став Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького.

За що музей отримав високе міжнародне визнання?

Категорія GLAM оцінює, наскільки ефективно музеї та інші культурні установи працюють у соціальних мережах, популяризують історичну й культурну спадщину, залучають нову аудиторію та підтримують комунікацію з відвідувачами.

Як повідомили у музеї, цього року в категорії GLAM було зареєстровано понад 700 культурних установ із різних країн. До фінального рейтингу потрапили лише 83 найактивніші музейні акаунти світу, серед яких музей імені Дмитра Яворницького посів почесне четверте місце.

Що допомогло українському музею потрапити до світової четвірки?

У музеї зазначають, що міжнародне визнання стало результатом системної роботи всього колективу. Заклад активно розповідає про історію та культурну спадщину України, створює сучасний цифровий контент і постійно підтримує зв'язок зі своєю аудиторією.

Навіть в умовах повномасштабної війни музей продовжує популяризувати українську культуру, демонструючи, що сучасні цифрові інструменти допомагають зберігати історичну пам'ять і знайомити світ із культурною спадщиною України.