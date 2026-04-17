7 стран, где можно жить на 30 долларов в день –и это с отелем и едой

Каждый год цены неуклонно растут на все –от продуктов до жилья. Но даже в таких условиях все еще можно найти страны, где удастся пожить достаточно бюджетно.

В некоторых местах ночь в отеле может стоить как билет в кино, а обед – как чашка кофе, пишет Travel + Leisure. Если еще и сэкономить на перелете, то путешествие длительное время может быть достаточно доступным.

Есть несколько направлений, где можно реально уложиться в 30 долларов в день, включая жилье, еду и базовые расходы.

В каких странах можно дешево пожить?

Лаос

Эта страна часто остается без внимания туристов. В Лаосе нет моря, однако есть живописные горы, реки и буддийские храмы.

В Луангпхабанге можно найти жилье до 20 долларов за ночь. Город известен колониальной архитектурой и уютными пекарнями. У уличных продавцов супы или рис можно приобрести примерно за 1 доллар.

Непал

Многим может показаться, что Непал очень дорогой, но это не так. В Катманду легко найти жилье менее чем за 20 долларов за ночь.

Те, кто хотят увидеть Гималаи, могут отправиться в Покхару. Дорога автобусом с кондиционером будет стоить примерно 10 долларов. Среди местных блюд стоит попробовать момо – порция таких пельменей может стоить меньше доллара.

Индонезия

Самым популярным в Индонезии остается Бали, которое местами может быть относительно недорогим, однако в других частях Индонезии цены еще ниже. К примеру, на Суматре или Яве можно найти довольно доступные варианты жилья.

На острове Ломбок трехзвездочный отель может стоить 19 долларов за ночь. Еда тоже недорогая, потому что простые местные блюда можно купить за 2 доллара.

Таиланд

И хотя Таиланд уже не такой дешевый, как раньше, однако все еще остается доступным. На севере страны, в Чиангмай, цены гораздо выгоднее, чем на популярных островах на юге.

Здесь можно снять отдельный номер за 20 долларов за ночь. В ресторане блюдо с напитком обойдется в 8 долларов, а за уличную еду придется выложить 2 доллара.

Вьетнам

Эта страна стабильно входит в список самых доступных стран для путешествий. Кроме низких цен, Вьетнам привлекает длинной береговой линией.

У города Халонг, рядом с известным заливом, легко найти жилье за 15 долларов за ночь. После насыщенного дня можно перекусить бань ми за 1 доллар или тарелкой фо за 3 доллара.

Филиппины

Дорога на Филиппины довольно длительная, но на месте расходы способны удивить. В популярном месте Сиаргао можно снять жилье за 30 долларов.

Местная кухня достаточно доступна. За несколько долларов можно получить полноценное блюдо, например курицу адобо. Западная еда уже стоит дороже – примерно 10 долларов за пасту.

Индия

Эта страна до сих пор остается одной из самых дешевых направлений для длительных путешествий. В Нью-Дели можно найти отдельный номер в отеле за 19 долларов.

Еда на улице стоит примерно 3 доллара, а поездки на поезде в недорогих вагонах обойдутся в аналогичную сумму. Индия особенно привлекательна для тех, кто путешествует с ограниченным бюджетом.

