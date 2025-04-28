Как Альпы, но дешевле: куда поехать за границей, чтобы влюбиться в горы

Швейцарские Альпы, бесспорно, являются одними из самых красивых гор в мире. Здесь на каждом шагу невероятные пейзажи – заснеженные вершины, хрустальные озера, водопады и зеленые долины. Однако из-за высоких цен на проживание, транспорт и питание, не каждый может позволить себе такой отдых.

К счастью, есть еще несколько направлений, которые не менее красивые, чем Швейцария, но значительно дешевле. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Travel off path.

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Грузия

Кавказские горы такие же красивые, как и альпийские. Грузия – не является супер-популярным туристическим направлением, но это зря. Регион Мцхета-Мтианети – просто завораживает своими пейзажами. Древний город Мцхета, которому уже более 4 тысяч лет, расположен посреди гор. У подножия горы Казбек есть еще одно атмосферное место – село Степанцминда. Здесь есть все – красивые пейзажи, древние монастыри, сказочные долины.

При этом обед из трех блюд в грузинском ресторане в среднем обойдется в 14 долларов (около 600 гривен) с человека, а красивое шале можно арендовать за 80 долларов (3300 гривен) за ночь.



Регион Мцхета-Мтианети в Грузии / Фото Екатерины Ивановой, Pexels

Бавария, Германия

Еще одна прекрасная альтернатива Альпам – южная Бавария в Германии. Здесь расположены самая высокая вершина Германии Цугшпитце, национальный парк Берхтесгаден и кристально чистое озеро Кенигзсе, которое расположено между гор. Именно здесь можно увидеть знаменитый замок Нойшванштайн, который вдохновил студию Disney.

Стоимость ночевки в отеле в историческом городе Бад-Тельц на берегу реки Изар составляет около 106 долларов вместе с завтраком (4500 гривен).



Баварский замок, который стал прототипом замка Disney / Фото JÜRGEN Zimmermann

Словения

Юлийские Альпы в Словении – это еще одно место, которое напоминает райский уголок. Их визитной карточкой является остров с церковью на озере Блед. Фото с этого места не отличить от кадра из мультфильма. Любителям активного отдыха стоит посетить озеро Бохинь, где можно заняться различными видами водного спорта. Проживание возле Бледа обойдется примерно в 75 долларов (3200 гривен).



Невероятная природа в Словении / Фото Niklas Jeromin, Pexels

Трансильванские Альпы, Румыния

Открытием для бюджетного туриста станут Трансильванские Альпы или же Южные Карпаты. Озеро Балеа, к которому можно добраться на канатной дороге, зигзагообразные дороги и невероятные виды на вершины станут для вас открытием. Обязательно стоит посетить средневековый город Брашов, где царит особая атмосфера. Номер за ночь здесь обойдется в 79 долларов (3300 гривен).



Горы в Румынии / Фото Dan Cristian Pădureț, Pexels

Так что не страшно, если у вас нет денег на Альпы, ведь в мире есть еще очень много не менее красивых, но более дешевых мест.